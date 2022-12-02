Работу общественников Нижнего Тагила высоко оценили в преддверии Дня инвалидов

Несмотря на длительный период изоляции Нижнетагильская местная общественная организация инвалидов «Равновесие» продолжала оказывать юридическое и медицинское содействие семьям, где воспитываются молодые люди с нарушениями в развитии. Об этом сообщила председатель организации Лидия Мясникова.
Сама эта встреча — уже знаковое событие для нас. Мы продолжали работать и во время коронавирусных ограничений, но сейчас это особенная радость, - рассказала Мясникова.
Заслуги Лидии Мясниковой и еще 12 руководителей подобных учреждений были отмечены Благодарностями администрации Нижнего Тагила.
Восхищает не только ваше личное мужество и стойкость в борьбе с собственными недугами, но и высокая степень участия в деле интеграции инвалидов в общество. Вы пример для окружающих, — сказал в своем мэр города Владислав Пинаев.
Глава города также отметил, что только в ноябре для реализации инклюзивных проектов выделено около 1 млн рублей. Субсидию из городского бюджета получают 7 общественных организаций. В декабре Международный День инвалидов отметят пятью десятками специальных мероприятий, направленных на в том числе на повышение внимания горожан к инклюзии, ситуационной помощи и организации доступной среды, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.