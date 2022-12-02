Работу общественников Нижнего Тагила высоко оценили в преддверии Дня инвалидов

Глава города также отметил, что только в ноябре для реализации инклюзивных проектов выделено около 1 млн рублей. Субсидию из городского бюджета получают 7 общественных организаций. В декабре Международный День инвалидов отметят пятью десятками специальных мероприятий, направленных на в том числе на повышение внимания горожан к инклюзии, ситуационной помощи и организации доступной среды, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.