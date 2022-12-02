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Работу общественников Нижнего Тагила высоко оценили в преддверии Дня инвалидов

Сегодня, 02:00
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Глава города Владислав Пинаев накануне Международного Дня инвалидов встретился с представителями общественных организаций Нижнего Тагила. Мероприятие стало первым большим событием для активистов инклюзивного движения за время пандемии коронавируса.

Несмотря на длительный период изоляции Нижнетагильская местная общественная организация инвалидов «Равновесие» продолжала оказывать юридическое и медицинское содействие семьям, где воспитываются молодые люди с нарушениями в развитии. Об этом сообщила председатель организации Лидия Мясникова.

Сама эта встреча — уже знаковое событие для нас. Мы продолжали работать и во время коронавирусных ограничений, но сейчас это особенная радость, - рассказала Мясникова.
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Заслуги Лидии Мясниковой и еще 12 руководителей подобных учреждений были отмечены Благодарностями администрации Нижнего Тагила.

Восхищает не только ваше личное мужество и стойкость в борьбе с собственными недугами, но и высокая степень участия в деле интеграции инвалидов в общество. Вы пример для окружающих, — сказал в своем мэр города Владислав Пинаев.

Глава города также отметил, что только в ноябре для реализации инклюзивных проектов выделено около 1 млн рублей. Субсидию из городского бюджета получают 7 общественных организаций. В декабре Международный День инвалидов отметят пятью десятками специальных мероприятий, направленных на в том числе на повышение внимания горожан к инклюзии, ситуационной помощи и организации доступной среды, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

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#Андрей Труфанов#Общество#Нижний Тагил#Администрация#Свердловская область#Инвалиды#Дети-инвалиды
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