Самбист из Нижнего Тагила стал призером всероссийского турнира

Ян обучается в спортивной школе «Тагилстрой». Он завоевал третье место на пьедестале почета. Тагильчанин уже имеет победы на российском уровне. Ян становился сильнейшим на первенстве УрФО среди юношей.
Также на соревнованиях отметились и другие спортсмены из Нижнего Тагила. Так, седьмые места заняли Егор Карелин, Михаил Борисенко и Кирилл Гущин, каждый в своей весовой категории, сообщили в спортивной школе.
Подготовкой спортсменов занимались тренера Николай Пляшкун, Сергей Матвеев и Игорь Гориславский.