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Самбист из Нижнего Тагила стал призером всероссийского турнира

Сегодня, 06:51
Фото: СШ "Тагилстрой"
Спортсмен из Нижнего Тагила Ян Кулявинский стал призером всероссийского турнира в Москве. В «Кубке братьев Клецковых» приняли участие более 700 спортсменов со всей страны.

Ян обучается в спортивной школе «Тагилстрой». Он завоевал третье место на пьедестале почета. Тагильчанин уже имеет победы на российском уровне. Ян становился сильнейшим на первенстве УрФО среди юношей.

Также на соревнованиях отметились и другие спортсмены из Нижнего Тагила. Так, седьмые места заняли Егор Карелин, Михаил Борисенко и Кирилл Гущин, каждый в своей весовой категории, сообщили в спортивной школе.

Подготовкой спортсменов занимались тренера Николай Пляшкун, Сергей Матвеев и Игорь Гориславский.

Во всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе победу одержал тагильчанин
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#Спорт#Эксклюзив#Нижний Тагил#Новости УрФО#Свердловская область#Спортсмен#Победитель#Соревнования#Ирина Кирилова
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