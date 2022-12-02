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Школьник перебегал дорогу и оказался под колесами авто в Нижнем Тагиле

Сегодня, 06:27
Фото: отдел пропаганды ГИБДД
9-летний мальчик решил перейти дорогу в неположенном месте по улице Ильича, 33 в Нижнем Тагиле и оказался под колесами Renault Kaptur. Инцидент произошел 1 декабря примерно в 17:00 по уральскому времени.

Сотрудники ГИБДД выяснили, что наезд совершил 51-летний мужчина, который 20 раз за 2022 год нарушал ПДД. В момент освидетельствования на алкотестере он не был пьян. Авария случилась из-за того, что ребенок выбежал на проезжую часть, а водитель не успел затормозить, хотя ехал со скоростью 50 километров в час. Мальчика доставили в больницу, а после — отпустили домой.

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Один из родителей рассказал госавтоинспекции, что со школьником в момент аварии была 20-летняя сестра. Юный житель Нижнего Тагила неожиданно выбежал на проезжую часть, двигаясь к автомобилю на парковке. Девушка закричала «Стой!», но мальчик не услышал.

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Сотрудники дорожной полиции проверят, проводятся ли соответствующие образовательные мероприятия, направленные на соблюдение ПДД, в школе пострадавшего, сообщает пресс-служба пропаганды ГИБДД.

#Анна Варнакина#Нижний Тагил#ДТП#ГИБДД#Дети#Авария
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