Школьник перебегал дорогу и оказался под колесами авто в Нижнем Тагиле

Сотрудники ГИБДД выяснили, что наезд совершил 51-летний мужчина, который 20 раз за 2022 год нарушал ПДД. В момент освидетельствования на алкотестере он не был пьян. Авария случилась из-за того, что ребенок выбежал на проезжую часть, а водитель не успел затормозить, хотя ехал со скоростью 50 километров в час. Мальчика доставили в больницу, а после — отпустили домой.
Один из родителей рассказал госавтоинспекции, что со школьником в момент аварии была 20-летняя сестра. Юный житель Нижнего Тагила неожиданно выбежал на проезжую часть, двигаясь к автомобилю на парковке. Девушка закричала «Стой!», но мальчик не услышал.
Сотрудники дорожной полиции проверят, проводятся ли соответствующие образовательные мероприятия, направленные на соблюдение ПДД, в школе пострадавшего, сообщает пресс-служба пропаганды ГИБДД.