Школьник перебегал дорогу и оказался под колесами авто в Нижнем Тагиле

Сотрудники ГИБДД выяснили, что наезд совершил 51-летний мужчина, который 20 раз за 2022 год нарушал ПДД. В момент освидетельствования на алкотестере он не был пьян. Авария случилась из-за того, что ребенок выбежал на проезжую часть, а водитель не успел затормозить, хотя ехал со скоростью 50 километров в час. Мальчика доставили в больницу, а после — отпустили домой.