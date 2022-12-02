Склад с пиломатериалами площадью 1200 квадратных метров загорелся в Асбесте

Пламя объяло склад, присутствовала угроза распространения огня на другие здания. Сотрудники МЧС на протяжении нескольких часов сдерживали пожар. Для тушения к месту ЧП выехали 12 специальных машин и 34 сотрудника пожарных служб.
Тушение пламени далось непросто: большое количество горючих материалов в помещении мешало пожарным быстро справиться с огнем. Для подачи воды специалисты проложили километр магистральных линий, а для координации развернули оперативный штаб, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
Утром, в 06:53, огнеборцы полностью ликвидировали пламя.