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Склад с пиломатериалами площадью 1200 квадратных метров загорелся в Асбесте

Сегодня, 04:58
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Ночью, 2 декабря, в 01:22 по уральскому времени стало известно о том, что в Асбесте загорелся склад с пиломатериалами и мебелью из дерева на улице Заводской. Огонь охватил площадь в 1200 квадратных метров.

Пламя объяло склад, присутствовала угроза распространения огня на другие здания. Сотрудники МЧС на протяжении нескольких часов сдерживали пожар. Для тушения к месту ЧП выехали 12 специальных машин и 34 сотрудника пожарных служб.

Тушение пламени далось непросто: большое количество горючих материалов в помещении мешало пожарным быстро справиться с огнем. Для подачи воды специалисты проложили километр магистральных линий, а для координации развернули оперативный штаб, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

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Утром, в 06:53, огнеборцы полностью ликвидировали пламя.

#Анна Варнакина#Огонь#Пламя#Пожар#Пожарные#Асбест#Происшествия
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