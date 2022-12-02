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Студентка из Екатеринбурга рассказала о ДТП со скорой на ВИЗе

Сегодня, 10:47
Фото: 1MI
Пострадавшая в аварии с машиной скорой помощи в Екатеринбурге рассказала, как все произошло.

По словам Маргариты, она шла на учебу в колледж, как вдруг на нее наехала машина с медработниками, в которую врезался другой автомобиль, пишет Е1.

Как утверждает студентка, она сперва прошла часть дороги, затем увидела машину с мигалками и остановилась, чтобы ее пропустить. В это время автомобиль белого цвета врезался в скорую, и удар тут же пришелся на нее.

Девушка отметила, что все это действо произошло буквально в несколько секунд. После падения, она встала, побежала и стала кричать. Маргарита добавила, что после этого ее сразу посадили в машину скорой помощи, вкололи обезболивающее. Медики сказали, что у нее сломана рука.

Девушку отвезли в больницу, где наложили гипс. После этого ее отпустили домой. После произошедшего у студентки все еще болит рука и бедро.

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#Евгения Сафина#Екатеринбург#Скорая помощь#ДТП#Авария#ГИБДД#Студентка
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