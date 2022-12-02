Студентка из Екатеринбурга рассказала о ДТП со скорой на ВИЗе

По словам Маргариты, она шла на учебу в колледж, как вдруг на нее наехала машина с медработниками, в которую врезался другой автомобиль, пишет Е1.



Как утверждает студентка, она сперва прошла часть дороги, затем увидела машину с мигалками и остановилась, чтобы ее пропустить. В это время автомобиль белого цвета врезался в скорую, и удар тут же пришелся на нее.



Девушка отметила, что все это действо произошло буквально в несколько секунд. После падения, она встала, побежала и стала кричать. Маргарита добавила, что после этого ее сразу посадили в машину скорой помощи, вкололи обезболивающее. Медики сказали, что у нее сломана рука.



Девушку отвезли в больницу, где наложили гипс. После этого ее отпустили домой. После произошедшего у студентки все еще болит рука и бедро.