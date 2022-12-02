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Транспортный коллапс случился в Екатеринбурге

Сегодня, 06:53
Фото: 1MI
Трамваи остановились в Екатеринбурге тогда, когда многие горожане следовали на работу. В 07:45 на Уралмаше оборвался контактный провод. Транспортный коллапс возник 2 декабря.

Свидетели говорят о том, что все случилось из-за морозов. Трамваи встали в разных районах города. Ранним утром общественный транспорт перестал двигаться на Ботанике, позже — в других местах.

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Пассажиры 8-го трамвая оказались в западне: они услышали треск, увидели искры. В салоне транспорта и вовсе погас свет и движение остановилось. Люди не знали, что им делать. Контактный провод упал прямо перед выходом, жители Екатеринбурга начали через него прыгать.

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В диспетчерской службе ЕТТУ подтвердили случившееся, сообщает Е1. Причиной могли стать морозы.

#Екатеринбург#Происшествия#Трамвай#Мороз#Общественный транспорт#Анна Варнакина
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