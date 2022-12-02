Транспортный коллапс случился в Екатеринбурге

Пассажиры 8-го трамвая оказались в западне: они услышали треск, увидели искры. В салоне транспорта и вовсе погас свет и движение остановилось. Люди не знали, что им делать. Контактный провод упал прямо перед выходом, жители Екатеринбурга начали через него прыгать.