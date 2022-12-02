Транспортный коллапс случился в Екатеринбурге

Свидетели говорят о том, что все случилось из-за морозов. Трамваи встали в разных районах города. Ранним утром общественный транспорт перестал двигаться на Ботанике, позже — в других местах.
Пассажиры 8-го трамвая оказались в западне: они услышали треск, увидели искры. В салоне транспорта и вовсе погас свет и движение остановилось. Люди не знали, что им делать. Контактный провод упал прямо перед выходом, жители Екатеринбурга начали через него прыгать.
В диспетчерской службе ЕТТУ подтвердили случившееся, сообщает Е1. Причиной могли стать морозы.