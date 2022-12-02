Цены на елки в Тагиле выросли на 50%, а из-за мигрантов появился кадровый дефицит

Врач-дерматовенеролог из филиала №2 ГБУЗ СО СОКВД Роман Куклев скоропостижно скончался 30 ноября. Мужчине было 50 лет. Его похоронят в Нижнем Тагиле 3 декабря.
В 2022-м году в Свердловской области снизилось количество мигрантов, приезжающих на работу. Из региона уехало на две тысячи человек больше, чем приехало. Журналисты TagilCity.ru выясняли, почему иностранцы не хотят работать в России.
Цены на искусственные ёлки в Нижнем Тагиле увеличились на суммы до 50%. При этом в магазинах начался предновогодний ажиотаж. Журналисты TagilCity.ru разбирались, за сколько можно купить елку в Нижнем Тагиле и как изменилась цены искусственных деревьев.
Ряд многомиллионных исков подавался в Арбитражный суд Свердловской области в ноябре 2022 года. Например, УВЗ подал иск к «Горэнерго-НТ». Истец требует 243 млн рублей в качестве задолженности по договору теплоснабжения.
В Нижнем Тагиле прогнозируют увеличение зарплат. Если в 2022-м году ее средний уровень оценивался в 49 953 рублей, то в 2023-м году она может вырасти до 52 950 рублей, а к 2025 году до 57 933 рублей.