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Цены на елки в Тагиле выросли на 50%, а из-за мигрантов появился кадровый дефицит

Сегодня, 15:43
Фото: 1MI
Цены на елки в Нижнем Тагиле выросли на 50%, а из-за уезжающих мигрантов наблюдается кадровый дефицит Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 2 ноября.

Врач-дерматовенеролог из филиала №2 ГБУЗ СО СОКВД Роман Куклев скоропостижно скончался 30 ноября. Мужчине было 50 лет. Его похоронят в Нижнем Тагиле 3 декабря.

Врач-дерматовенеролог Роман Куклев скончался в Нижнем Тагиле
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В 2022-м году в Свердловской области снизилось количество мигрантов, приезжающих на работу. Из региона уехало на две тысячи человек больше, чем приехало. Журналисты TagilCity.ru выясняли, почему иностранцы не хотят работать в России.

Кадровый дефицит произошел в Свердловской области из-за нехватки трудовых мигрантов
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Цены на искусственные ёлки в Нижнем Тагиле увеличились на суммы до 50%. При этом в магазинах начался предновогодний ажиотаж. Журналисты TagilCity.ru разбирались, за сколько можно купить елку в Нижнем Тагиле и как изменилась цены искусственных деревьев.

Цены на искусственные елки в Нижнем Тагиле поднялись до 50%
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Ряд многомиллионных исков подавался в Арбитражный суд Свердловской области в ноябре 2022 года. Например, УВЗ подал иск к «Горэнерго-НТ». Истец требует 243 млн рублей в качестве задолженности по договору теплоснабжения.

Банкротство УК и иск от бывшего росгвардейца. Крупные арбитражные дела за ноябрь
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В Нижнем Тагиле прогнозируют увеличение зарплат. Если в 2022-м году ее средний уровень оценивался в 49 953 рублей, то в 2023-м году она может вырасти до 52 950 рублей, а к 2025 году до 57 933 рублей.

В Нижнем Тагиле прогнозируют увеличение средней зарплаты до 58 тысяч к 2025 году
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Кадровый дефицит произошел в Свердловской области из-за нехватки трудовых мигрантов
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