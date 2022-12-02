Участники II Конгресса молодых ученых расскажут о достижениях генетической науки

Эксперты намерены рассмотреть целый ряд достижений генетической науки, активно применяемых сегодня на практике. Спикеры сессии детально изучат систему медико-генетической помощи, а также поговорят об изготовлении и использовании генно-терапевтических лекарственных препаратов. Об этом информирует newstracker.ru.
Участники мероприятия обсудят возможности и дальнейшие перспективы медицинской науки, все увереннее утверждающей свои позиции в современном мире. Модератор сессии «Генетика на ладони: технологии в нашей жизни» - эксперт Мария Воронцова, входящая в состав президиума общероссийской общественной организации «Российская ассоциация содействия науке».
Под генетическими технологиями следует понимать не только высокотехнологичное будущее, это уже неотъемлемая часть повседневной жизни, констатирует Воронцова.
«С помощью генетических технологий, вошедших в рутинную практику, врачи ставят или подтверждают диагнозы, что позволяет определиться с правильной тактикой ведения и лечения пациента, - поясняет модератор. - Задача ученых в биомедицинском секторе состоит в том, чтобы результаты их фундаментальных и прикладных исследований способствовали разработке методов диагностики, терапии, мониторинга пациентов, чтобы сделать людей более здоровыми и счастливыми».
По словам Воронцовой, благодаря генетическим технологиям в развитии современной медицины задан вектор на персонализированный подход.
Эксперты уверены, что проходящий в парке науки и искусства «Сириус» II Конгресс молодых ученых представляет собой одно из главных событий Десятилетия науки и технологий в Российской Федерации. Организаторы уточнили, что программой мероприятия предусмотрено проведение десятков сессий на такие темы, как текущее состояние и дальнейшие перспективы образования, науки и исследований.
Конгресс молодых ученых, проходящий 1–3 декабря 2022 года, собрал делегатов более чем из 40 государств. Организаторы: координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию, Министерство науки и высшего образования РФ, а также Фонд Росконгресс. Официальным информационным партнером мероприятия выступает федеральный медиахолдинг 1MI.
Подробная информация – на страницах официального портала: конгресс.наука.рф.