Участники II Конгресса молодых ученых расскажут о достижениях генетической науки

«С помощью генетических технологий, вошедших в рутинную практику, врачи ставят или подтверждают диагнозы, что позволяет определиться с правильной тактикой ведения и лечения пациента, - поясняет модератор. - Задача ученых в биомедицинском секторе состоит в том, чтобы результаты их фундаментальных и прикладных исследований способствовали разработке методов диагностики, терапии, мониторинга пациентов, чтобы сделать людей более здоровыми и счастливыми».