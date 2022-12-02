В Екатеринбурге в воинской части появилась детская железная дорога

Торжественное открытие приурочили к началу нового учебного года в Вооруженных Силах РФ (1 декабря), сообщает пресс-служба Минобороны России.
Рельсовое кольцо в длину составляет 100 метров. Его, также, как и подвижной состав, построили ремонтники соединения. Уже в день открытия все желающие ребята смогли покататься в поезде по кольцу. Также для них состоялись конкурсы по стрельбе из пневматического оружия.
Помимо этого, ребята смогли поучаствовать в викторине на знание истории железнодорожных войск и постройки Байкало-Амурской магистрали. После ребята поели солдатскую кашу и выпечку.
Посещать железную дорогу можно будет по воскресеньям и праздникам.