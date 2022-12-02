В Екатеринбурге в воинской части появилась детская железная дорога

Рельсовое кольцо в длину составляет 100 метров. Его, также, как и подвижной состав, построили ремонтники соединения. Уже в день открытия все желающие ребята смогли покататься в поезде по кольцу. Также для них состоялись конкурсы по стрельбе из пневматического оружия.