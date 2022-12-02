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В Екатеринбурге в воинской части появилась детская железная дорога

Сегодня, 15:09
Фото: 1MI
В воинской части Екатеринбурга солдаты создали детскую железную дорогу. Увидеть ее можно в филиале военно-патриотического парка «Патриот», на территории железнодорожной бригады Центрального военного округа.

Торжественное открытие приурочили к началу нового учебного года в Вооруженных Силах РФ (1 декабря), сообщает пресс-служба Минобороны России.

Рельсовое кольцо в длину составляет 100 метров. Его, также, как и подвижной состав, построили ремонтники соединения. Уже в день открытия все желающие ребята смогли покататься в поезде по кольцу. Также для них состоялись конкурсы по стрельбе из пневматического оружия.

Помимо этого, ребята смогли поучаствовать в викторине на знание истории железнодорожных войск и постройки Байкало-Амурской магистрали. После ребята поели солдатскую кашу и выпечку.

Посещать железную дорогу можно будет по воскресеньям и праздникам.

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#Общество#Новости УрФО#Дети#Военные#Воинская часть#Железная дорога#Елена Озерова
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