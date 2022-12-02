В Екатеринбурге завершены поиски пропавшего челябинца

Алексею Савочкину 30 лет. Он пропал 25 ноября и родные не знали ничего о его местоположении. Однако спустя неделю поисковики отчитались о том, как проходили поиски. Мужчина найден, пишет 74.ru.
Родственники мужчины сообщили, что после публикации ориентировок на Алексея в СМИ, родителям пропавшего пришло СМС о том, что он лежит в больнице. Что случилось, родные пока не в курсе.
В том, что это именно их родственник, у них нет сомнений, так как при себе у него был паспорт. В правоохранительных органах отметили, что гражданин действительно лежит в больнице. Что с ним случилось, не разглашается.