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В Екатеринбурге завершены поиски пропавшего челябинца

Сегодня, 13:47
Фото: 1MI
В Екатеринбурге поиски мужчины, приехавшего из Челябинской области, завершены.

Алексею Савочкину 30 лет. Он пропал 25 ноября и родные не знали ничего о его местоположении. Однако спустя неделю поисковики отчитались о том, как проходили поиски. Мужчина найден, пишет 74.ru.

Родственники мужчины сообщили, что после публикации ориентировок на Алексея в СМИ, родителям пропавшего пришло СМС о том, что он лежит в больнице. Что случилось, родные пока не в курсе.

В том, что это именно их родственник, у них нет сомнений, так как при себе у него был паспорт. В правоохранительных органах отметили, что гражданин действительно лежит в больнице. Что с ним случилось, не разглашается.

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