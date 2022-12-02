В Нижнем Тагиле прогнозируют увеличение средней зарплаты до 58 тысяч к 2025 году

В 2022 году средняя зарплата в Нижнем Тагиле оценивается в 49 953 рублей. В 2023 году, по прогнозу, она составит 52 950 рублей. А к 2025 году вовсе — 57 933 рублей.

Речь идет о среднемесячной заработной плате работников по крупным и средним предприятиям и организациям города. Отмечаем, что у нас исходно базовая средняя зарплата ниже регионального прогноза. Это, конечно, не есть хорошо. Но, в любом случаем, мы говорим, что по прогнозу 2022 года у нас темп роста повыше, чем планируется в региональном. А на 2023 год темп роста закладывается на уровне, как определено методикой, +6%, — прокомментировал показатели заместитель Главы Администрации города по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов. Алексей Бурдилов Фото: TagilCity.ru Средства, предусмотренные в бюджете на фонд оплаты труда, также увеличатся. К 2025 году уровень фонда составит 86,7 млн рублей. По сравнению с 2024 годом, по прогнозам, произойдет увеличение на 7,4%. Добавим, в Свердловской области среднемесячная зарплата в сентябре 2022 года составила 54,5 тысячи рублей, что на 13% превышает показатели сентября 2021 года. Названа средняя зарплата жителей Свердловской области Узнать подробнее Напомним, в Нижнем Тагиле повысилось число вакансий на предприятиях города. Заводы готовы принимать сотни сотрудников, предлагая заработную плату до 100 000 рублей. По мнению экспертов, на ситуацию повлияла частичная мобилизация. Число вакансий на предприятиях в Нижнем Тагиле выросло после мобилизации Узнать подробнее