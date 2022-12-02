В Нижнем Тагиле прогнозируют увеличение средней зарплаты до 58 тысяч к 2025 году

Речь идет о среднемесячной заработной плате работников по крупным и средним предприятиям и организациям города.
Отмечаем, что у нас исходно базовая средняя зарплата ниже регионального прогноза. Это, конечно, не есть хорошо. Но, в любом случаем, мы говорим, что по прогнозу 2022 года у нас темп роста повыше, чем планируется в региональном. А на 2023 год темп роста закладывается на уровне, как определено методикой, +6%, — прокомментировал показатели заместитель Главы Администрации города по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов.
Средства, предусмотренные в бюджете на фонд оплаты труда, также увеличатся. К 2025 году уровень фонда составит 86,7 млн рублей. По сравнению с 2024 годом, по прогнозам, произойдет увеличение на 7,4%.
Добавим, в Свердловской области среднемесячная зарплата в сентябре 2022 года составила 54,5 тысячи рублей, что на 13% превышает показатели сентября 2021 года.
Напомним, в Нижнем Тагиле повысилось число вакансий на предприятиях города. Заводы готовы принимать сотни сотрудников, предлагая заработную плату до 100 000 рублей. По мнению экспертов, на ситуацию повлияла частичная мобилизация.