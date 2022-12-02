TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

В Нижнем Тагиле простились с погибшим в ДТП Вячеславом Перемыкиным

Сегодня, 09:25
Фото: TagilCity.ru

В Нижнем Тагиле прошли похороны экс-полицейского

2 декабря в Нижнем Тагиле прошло прощание с Вячеславом Перемыкиным. Бывший майор полиции погиб в возрасте 45 лет в дорожно-транспортном происшествии на улице Челюскинцев.

Прощание прошло в Свято-Троицком кафедральном соборе на улице Трудовая. На похороны пришли родные, друзья, бывшие коллеги, сослуживцы тагильчанина. Было более 200 человек.

Вячеслава похоронят в форме и с медалями на его родине — в селе Серебрянка.

За свою жизнь он сумел зарекомендовать себя профессионалом, опытным сотрудником полиции, небезразличным и добрым человеком. Именно так о нем отзывались близкие, друзья и коллеги.

Слава был самым лучшим крестный папой, всегда был рядом, и в радости, и в горе. Звонил всегда со словами «Привет, племяшка». Очень не хватает его улыбки, смеха. Он забрал с собой частичку моей души и сердца, — рассказала TagilCity.ru Елена, крестная дочь Вячеслава.

У Вячеслава осталась семья — жена, 12-летний сын и 17-летняя дочь.

Экс-сотрудник полиции Нижнего Тагила погиб в массовом ДТП с автобусом
Узнать подробнее
#Юлия Степанова#Нижний Тагил#ДТП#Происшествия#Смертельное ДТП на Челюскинцев#Эксклюзив#Смерть#Похороны#Погиб#Авария
Подпишитесь
Кадровый дефицит произошел в Свердловской области из-за нехватки трудовых мигрантов
Сегодня, 07:38
«Главная зарплата — эмоции»: сколько зарабатывает Дед Мороз в Нижнем Тагиле
30 ноября 06:27
46,6 млн задолжал тагильский УСМ банку из Москвы
Вчера, 16:17
В Нижнем Тагиле прогнозируют увеличение средней зарплаты до 58 тысяч к 2025 году
Сегодня, 09:28
Почему дорожают овощи в Свердловской области
Вчера, 11:48