В Нижнем Тагиле простились с погибшим в ДТП Вячеславом Перемыкиным

Прощание прошло в Свято-Троицком кафедральном соборе на улице Трудовая. На похороны пришли родные, друзья, бывшие коллеги, сослуживцы тагильчанина. Было более 200 человек.
Вячеслава похоронят в форме и с медалями на его родине — в селе Серебрянка.
За свою жизнь он сумел зарекомендовать себя профессионалом, опытным сотрудником полиции, небезразличным и добрым человеком. Именно так о нем отзывались близкие, друзья и коллеги.
Слава был самым лучшим крестный папой, всегда был рядом, и в радости, и в горе. Звонил всегда со словами «Привет, племяшка». Очень не хватает его улыбки, смеха. Он забрал с собой частичку моей души и сердца, — рассказала TagilCity.ru Елена, крестная дочь Вячеслава.
У Вячеслава осталась семья — жена, 12-летний сын и 17-летняя дочь.