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Военнослужащий с Урала получил медаль «За отвагу» в зоне СВО

Сегодня, 03:42
Фото: 1MI
Министерство обороны РФ опубликовало видео вручения наград военнослужащим Центрального военного округа, куда входят и воинские части Уральского федерального округа.

Церемония проходила прямо в лесу в одном из мест расположения боевых соединений, участвующих в специальной военной операции на Донбассе. Военнослужащие Центрального военного округа получили награды из рук командования в обстановке, максимально приближенной к торжественной.

Кроме медалей «За отвагу» доблесть уральских военных отмечена и другими наградами: медалью Жукова, медалью «За боевые отличия» и медалью «За воинскую доблесть» 2 степени.

Как рассказал один из участников церемонии, его подразделение занимается доставкой техники с поля боя к месту ремонта.

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