Военнослужащий с Урала получил медаль «За отвагу» в зоне СВО

Церемония проходила прямо в лесу в одном из мест расположения боевых соединений, участвующих в специальной военной операции на Донбассе. Военнослужащие Центрального военного округа получили награды из рук командования в обстановке, максимально приближенной к торжественной.
Кроме медалей «За отвагу» доблесть уральских военных отмечена и другими наградами: медалью Жукова, медалью «За боевые отличия» и медалью «За воинскую доблесть» 2 степени.
Как рассказал один из участников церемонии, его подразделение занимается доставкой техники с поля боя к месту ремонта.