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Врач-дерматовенеролог Роман Куклев скончался в Нижнем Тагиле

Сегодня, 05:44
Фото: 1MI

Врач-дерматовенеролог скончался в Нижнем Тагиле

Роман Куклев скоропостижно ушел из жизни на 51 году. Врач-дерматовенеролог из филиала № 2 ГБУЗ СО СОКВД скончался 30 ноября. Его похоронят в Нижнем Тагиле.
Роман Куклев
Фото: ГБУЗ СО СОКВД

О Романе Куклеве коллектив больницы отзывается как о профессиональном враче, грамотном и вдумчивом специалисте, внимательном как к пациентам, так и к коллегам.

Коллектив диспансера глубоко скорбит о невосполнимой утрате и выражает самые искренние соболезнования его родным и близким, — сообщает ГБУЗ СО СОКВД Нижнего Тагила.

Траурная церемония пройдет 3 декабря в 11:30 по уральскому времени в ритуальном зале «Реквием» по улице Челюскинцев, 47 в Нижнем Тагиле.

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Ранее стало известно, что в смертельном ДТП погиб экс-майор полиции Нижнего Тагила Вячеслав Перемыкин.

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