Врач-дерматовенеролог Роман Куклев скончался в Нижнем Тагиле

О Романе Куклеве коллектив больницы отзывается как о профессиональном враче, грамотном и вдумчивом специалисте, внимательном как к пациентам, так и к коллегам.
Коллектив диспансера глубоко скорбит о невосполнимой утрате и выражает самые искренние соболезнования его родным и близким, — сообщает ГБУЗ СО СОКВД Нижнего Тагила.
Траурная церемония пройдет 3 декабря в 11:30 по уральскому времени в ритуальном зале «Реквием» по улице Челюскинцев, 47 в Нижнем Тагиле.
Ранее стало известно, что в смертельном ДТП погиб экс-майор полиции Нижнего Тагила Вячеслав Перемыкин.