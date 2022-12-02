Выбросивший из окна сына житель Екатеринбурга предстанет перед судом

По данным следствия, мужчина 1981 года рождения в середине июня 2022 года поссорился с супругой. Сначала у них возник словесный конфликт, а в какой-то момент мужчина ударил несколько раз ударил женщину кулаками по голове и лицу. После этого он взял табурет, но не смог им нанести удар, так как сын 2010 года рождения выбил его из рук.
После этого обвиняемый взял нож и ударил им супругу по лицу. Находившийся в этот момент рядом сын ударил отца ножом, в результате женщина смогла сбежать. Мальчику удалось выбежать на общий балкон. Там его догнал отец и ударил в область туловища. Из-за этого ребенок упал с высоты не менее 5 метров и получил травмы различной степени тяжести, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
В результате мальчик был госпитализирован. Его удалось спасти. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.