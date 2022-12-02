Выбросивший из окна сына житель Екатеринбурга предстанет перед судом

По данным следствия, мужчина 1981 года рождения в середине июня 2022 года поссорился с супругой. Сначала у них возник словесный конфликт, а в какой-то момент мужчина ударил несколько раз ударил женщину кулаками по голове и лицу. После этого он взял табурет, но не смог им нанести удар, так как сын 2010 года рождения выбил его из рук.