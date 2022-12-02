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Замерзающую бабушку в лесу спасла сотрудница колонии Тавды

Сегодня, 01:30
Фото: 1MI
Крик пожилой женщины услышала в лесу по дороге на службу прапорщик внутренней службы Елена Яковлева. Сотрудница тавдинской колонии ИК-24 смогла в темноте в лесу отыскать бабушку, которая взывала о помощи.

Ранним утром Елена Яковлева спешила на работу и услышала крики о помощи из лесополосы вдоль железной дороги поселка Азанка. Тут же, доложив мужу по телефону об экстренной ситуации, она начала поиски женщины. Несмотря на тьму ей удалось отыскать в кустарнике замерзающую бабушку.

Помощник начальника караула отдела охраны ИК-24 взвалила пострадавшую на плечи и на себе донесла до железнодорожного вокзала, куда уже прибыли муж с тёплыми вещами и карета скорой помощи.

Благодаря смелым и выверенным действиям Елены Яковлевой удалось спасти жизнь пожилой жительницы Свердловской области, сообщили в региональном ГУФСИН.

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#Андрей Труфанов#Свердловская область#Происшествия#Тавда#Пенсионеры#Зима#Замерзшие#Спасение
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