Замерзающую бабушку в лесу спасла сотрудница колонии Тавды

Ранним утром Елена Яковлева спешила на работу и услышала крики о помощи из лесополосы вдоль железной дороги поселка Азанка. Тут же, доложив мужу по телефону об экстренной ситуации, она начала поиски женщины. Несмотря на тьму ей удалось отыскать в кустарнике замерзающую бабушку.