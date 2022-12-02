Замерзающую бабушку в лесу спасла сотрудница колонии Тавды

Ранним утром Елена Яковлева спешила на работу и услышала крики о помощи из лесополосы вдоль железной дороги поселка Азанка. Тут же, доложив мужу по телефону об экстренной ситуации, она начала поиски женщины. Несмотря на тьму ей удалось отыскать в кустарнике замерзающую бабушку.
Помощник начальника караула отдела охраны ИК-24 взвалила пострадавшую на плечи и на себе донесла до железнодорожного вокзала, куда уже прибыли муж с тёплыми вещами и карета скорой помощи.
Благодаря смелым и выверенным действиям Елены Яковлевой удалось спасти жизнь пожилой жительницы Свердловской области, сообщили в региональном ГУФСИН.