Женщина лишила свободы клиентов Почты России из-за пропажи айфона в Екатеринбурге

Пребывавшие 2 декабря в одном из отделений Почты России екатеринбуржцы были немало удивлены поведением посетительницы, которая заблокировала дверь почтового пункта и запретила входить и выходить из помещения.
Оказалось, что она заподозрила присутствующих в краже своего айфона и была намерена проинспектировать каждый карман находящихся в отделении. Возмущённые граждане отказались выполнить требование обеспокоенной посетительницы и предпочли разрешить конфликт в присутствии компетентных органов.
Сотрудники Почты России нажали тревожную кнопку и через некоторое время вход был разблокирован группой быстрого реагирования вневедомственной охраны. Теперь в деталях происшествия разбирается полиция.