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Женщина лишила свободы клиентов Почты России из-за пропажи айфона в Екатеринбурге

Сегодня, 18:33
Фото: 1MI
Обнаружив пропажу дорого смартфона во время присутствия в почтовом отделении Екатеринбурга, женщина заблокировала входную дверь и пыталась заставить посетителей показать свои карманы. Работники Почты России вызвали наряд вневедомственной охраны на место конфликта.

Пребывавшие 2 декабря в одном из отделений Почты России екатеринбуржцы были немало удивлены поведением посетительницы, которая заблокировала дверь почтового пункта и запретила входить и выходить из помещения.

Оказалось, что она заподозрила присутствующих в краже своего айфона и была намерена проинспектировать каждый карман находящихся в отделении. Возмущённые граждане отказались выполнить требование обеспокоенной посетительницы и предпочли разрешить конфликт в присутствии компетентных органов.

Сотрудники Почты России нажали тревожную кнопку и через некоторое время вход был разблокирован группой быстрого реагирования вневедомственной охраны. Теперь в деталях происшествия разбирается полиция.

#Андрей Труфанов#Происшествия#Екатеринбург#Кража#Почта России
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