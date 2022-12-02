Женщина лишила свободы клиентов Почты России из-за пропажи айфона в Екатеринбурге

Оказалось, что она заподозрила присутствующих в краже своего айфона и была намерена проинспектировать каждый карман находящихся в отделении. Возмущённые граждане отказались выполнить требование обеспокоенной посетительницы и предпочли разрешить конфликт в присутствии компетентных органов.