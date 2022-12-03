50 вопросов об инвалидности: в Свердловской области проходит масштабное тестирование

Вопросы касаются как этикета общения с инвалидами и оказания им помощи, так и знанию организации доступной среды, а также наименований. Всего в тесте 50 вопросов, по окончанию тестирования можно скачать именной сертификат о прохождении тотального теста «Доступная среда».
Такая проверка в Свердловской области, а также по всей России, проводилась годом ранее. В тестировании тогда приняли участие почти 300 тысяч жителей страны из 10 тысяч городов и населенных пунктов.
Чтобы быть уверенным в своих знаниях во время теста, можно заранее подготовиться к нему и пройти обучающие курсы от экспертов по организации доступной среды и инклюзивного взаимодействия. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, где размещен тест.
В Свердловской области в настоящее время выделяются средства на вовлечение инвалидов в трудовую деятельность (3,4 миллиона рублей), на их обучение (более 20 миллионов), создание условия обучения для особенных детей (4 миллиона), а также с 2023 года планируется выделять средства на создание базовых профессиональных образовательных организаций (21,8 миллиона).
Ряд статей бюджета подразумевают федеральное финансирование: например, формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов — более 20 миллионов рублей.
Еще 13 миллионов рублей потратят на обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг региона.