50 вопросов об инвалидности: в Свердловской области проходит масштабное тестирование

Чтобы быть уверенным в своих знаниях во время теста, можно заранее подготовиться к нему и пройти обучающие курсы от экспертов по организации доступной среды и инклюзивного взаимодействия. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, где размещен тест.