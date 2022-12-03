Аварийный дом на Сухоложском поселке снесут в Нижнем Тагиле

Согласно документу, в ближайшее время будет объявлена закупка, чтобы найти подрядчика для выполнения работ по сносу многоквартирного здания. Тогда же будет определена сумма, которую получит победитель тендера. Также необходимо провести организационно-технические мероприятия по демонтажу дома.