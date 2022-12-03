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Аварийный дом на Сухоложском поселке снесут в Нижнем Тагиле

Сегодня, 06:41
Фото: 1MI
Аварийный дом на улице Проезжая, 15 будет демонтирован в Нижнем Тагиле.

Согласно документу, в ближайшее время будет объявлена закупка, чтобы найти подрядчика для выполнения работ по сносу многоквартирного здания. Тогда же будет определена сумма, которую получит победитель тендера. Также необходимо провести организационно-технические мероприятия по демонтажу дома.

После завершения работ в администрацию Нижнего Тагила нужно предоставить документ, который подтверждает прекращение существования объекта недвижимости. Составить его должен кадастровый инженер.

Срок контроля выполнения постановления, подписанного мэром Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым — 31 декабря 2023 года. Ответственность за это возложена на замглавы администрации города по горхозяйству Егора Копысова.

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Эксклюзив#Город#Постановление#Дом#Снос#Сухоложский поселок
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