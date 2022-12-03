Аварийный дом на Сухоложском поселке снесут в Нижнем Тагиле

Согласно документу, в ближайшее время будет объявлена закупка, чтобы найти подрядчика для выполнения работ по сносу многоквартирного здания. Тогда же будет определена сумма, которую получит победитель тендера. Также необходимо провести организационно-технические мероприятия по демонтажу дома.
После завершения работ в администрацию Нижнего Тагила нужно предоставить документ, который подтверждает прекращение существования объекта недвижимости. Составить его должен кадастровый инженер.
Срок контроля выполнения постановления, подписанного мэром Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым — 31 декабря 2023 года. Ответственность за это возложена на замглавы администрации города по горхозяйству Егора Копысова.