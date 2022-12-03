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Блогер-иноагент из Екатеринбурга объявлен в розыск

Сегодня, 07:13
Фото: 1MI
Михаила Климарева*, блогера из Екатеринбурга, ищет полиция. Информация об этом появилась в базе розыска Министерства внутренних дел.

Разыскивают свердловчанина по статье уголовного кодекса. Однако на сайте не уточняется по какой именно. Отмечается, что база содержит информацию только о тех лицах, в отношении которых розыск ведется в установленном порядке с использованием СМИ.

Михаил Климарев* стал иноагентом по решению Минюста весной 2022 года. Он является исполнительным директором фонда «Общество защиты интернета».

Напомним, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман* также был включен в список физлиц-иноагентов. Этот статус он обжаловать не собирается. Однако адвокаты считают, что решение было принято незаконно.

* является иноагентом на территории Российской Федерации

Бывший мэр Екатеринбурга Ройзман* отказался обжаловать статус иноагента
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#Евгения Сафина#Общество#Свердловская область#Екатеринбург#Розыск#Иноагент#Блогер#Полиция
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