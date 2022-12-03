Блогер-иноагент из Екатеринбурга объявлен в розыск

Разыскивают свердловчанина по статье уголовного кодекса. Однако на сайте не уточняется по какой именно. Отмечается, что база содержит информацию только о тех лицах, в отношении которых розыск ведется в установленном порядке с использованием СМИ.
Михаил Климарев* стал иноагентом по решению Минюста весной 2022 года. Он является исполнительным директором фонда «Общество защиты интернета».
Напомним, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман* также был включен в список физлиц-иноагентов. Этот статус он обжаловать не собирается. Однако адвокаты считают, что решение было принято незаконно.
* является иноагентом на территории Российской Федерации