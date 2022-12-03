Дмитрий Чернышенко выступил с речью на II Конгрессе молодых ученых

Вице-премьер напомнил, что поручение о назначении до конца года заместителей глав федеральных министерств и ведомств по НТР было дано российским президентом. Чернышенко отметил, что работа с ними будет выстраиваться по тем же принципам, что и с руководителями направления цифровой трансформации. Зампредседателя правительства России дал поручение интегрировать субъекты РФ в общую вертикаль управления НТР.