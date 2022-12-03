Дмитрий Чернышенко выступил с речью на II Конгрессе молодых ученых

На итоговом заседании были представлены отчеты о работе по реализации плана проведения первого года Десятилетия науки и технологий.
Чернышенко рассказал о продуктивности первого года десятилетия и о проведенных мероприятиях, объединивших на своих площадках почти 100 млн участников. Всего в течение 2022 года состоялось более тысячи мероприятий. Основной их задачей является популяризация исследовательской работы и достижений ученых страны, подчеркнул Чернышенко. Помимо этого, вице-премьер дал поручение создать фильм о науке и молодых ученых Российской Федерации.
Валерий Фальков, глава Министерства науки и высшего образования, пояснил, что план включает 18 инициатив. Среди них — содействие привлечению исследователей и разработчиков к решению важнейших задач развития общества и государства, вовлечение талантливых молодых людей в исследования и разработки и повышение доступности информации о достижениях и перспективах отечественной науки для населения России, пишет newstracker.ru.
Кроме того, на заседании выступили ученые, ранее побывавшие на встрече с главой РФ Владимиром Путиным. Эксперты рассказали о собственных проектах, претендующих на то, чтобы стать частью плана Десятилетия науки и технологий.
Члены координационного комитета по завершении заседания выразили удовлетворение работой в течение первого года десятилетия.
На конгрессе также прошло первое совещание с ответственными за научно-технологическое развитие (НТР) замами глав федеральных органов исполнительной власти.
Вице-премьер напомнил, что поручение о назначении до конца года заместителей глав федеральных министерств и ведомств по НТР было дано российским президентом. Чернышенко отметил, что работа с ними будет выстраиваться по тем же принципам, что и с руководителями направления цифровой трансформации. Зампредседателя правительства России дал поручение интегрировать субъекты РФ в общую вертикаль управления НТР.
Кроме того, Чернышенко по итогам заседания обратился к Минобрнауки с поручением о доработке методических рекомендаций для руководителей направления научно-технологического развития. Руководители, в свою очередь, должны будут подготовить модель функционирования отраслевого заказа на науку и кадры, а также участия организаций в решении задач Десятилетия науки и технологий.
Информационным партнером конгресса стал федеральный медиахолдинг 1MI.