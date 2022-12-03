Дни милосердия для инвалидов, детей-сирот и престарелых пройдут в Нижнем Тагиле

Также в Дни милосердия пройдут благотворительные акции, например по изготовлению новогодних сувениров и подарков для детей-сирот, постройка новогодних городков и горок во дворах. Кроме того будет оказана помощь одиноким пожилым людям и тагильчанам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.