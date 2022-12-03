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Дни милосердия для инвалидов, детей-сирот и престарелых пройдут в Нижнем Тагиле

Сегодня, 10:30
Фото: 1MI
Дни милосердия объявлены в Нижнем Тагиле с 20 по 31 декабря 2022 года. В эти даты для инвалидов, детей-сирот и пенсионеров в домах престарелых пройдут различные акции.

План проведения мероприятий ко Дню милосердия утвердил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. До 15 декабря управление соцполитики Нижнего Тагила должно сформировать программу посещения социальных учреждений для детей, инвалидов и престарелых граждан, а также детских домов и учреждений здравоохранения. При этом будут назначены ответственные лица.

Для проведения планируется привлекать благотворителей и некоммерческие организации города. Особые категории граждан, дети и семьи, инвалиды и престарелые на льготной и благотворительной основе смогут посетить различные мероприятия.

Также в Дни милосердия пройдут благотворительные акции, например по изготовлению новогодних сувениров и подарков для детей-сирот, постройка новогодних городков и горок во дворах. Кроме того будет оказана помощь одиноким пожилым людям и тагильчанам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В декабре в Нижнем Тагиле будут подведены итоги добровольческой и благотворительной деятельности за 2022 год и состоится торжественный прием главы города, где будут награждены лучшие.

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#Евгения Сафина#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Постановление
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