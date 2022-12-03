Дни милосердия для инвалидов, детей-сирот и престарелых пройдут в Нижнем Тагиле

План проведения мероприятий ко Дню милосердия утвердил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. До 15 декабря управление соцполитики Нижнего Тагила должно сформировать программу посещения социальных учреждений для детей, инвалидов и престарелых граждан, а также детских домов и учреждений здравоохранения. При этом будут назначены ответственные лица.
Для проведения планируется привлекать благотворителей и некоммерческие организации города. Особые категории граждан, дети и семьи, инвалиды и престарелые на льготной и благотворительной основе смогут посетить различные мероприятия.
Также в Дни милосердия пройдут благотворительные акции, например по изготовлению новогодних сувениров и подарков для детей-сирот, постройка новогодних городков и горок во дворах. Кроме того будет оказана помощь одиноким пожилым людям и тагильчанам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
В декабре в Нижнем Тагиле будут подведены итоги добровольческой и благотворительной деятельности за 2022 год и состоится торжественный прием главы города, где будут награждены лучшие.