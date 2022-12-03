Герой из Первоуральска погиб в зоне проведения СВО

Данил Нарбутовских к моменту получения повестки уже имел статус многодетного отца — у него один ребенок от первого брака, и двое детей рождены второй женой. Младшей дочке едва исполнился год. Однако, закон об отсрочке для отцов троих детей был принят уже после отправки Данила в зону проведения специальной военной операции.
О его гибели родным сообщили из воинской части, вскоре тело погибшего воина должны доставить в Первоуральск. О месте и времени прощания с Данилом будет сообщено позже.
В родном городе его помнят как участника задержания опасного преступника. В 2009 году вдвоем с другом они скрутили педофила и убийцу. Тот смелый поступок был отмечен ценной наградой. Теперь Данил проявил свое мужество в зоне СВО, пишет Е1.