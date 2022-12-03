Герой из Первоуральска погиб в зоне проведения СВО

Данил Нарбутовских к моменту получения повестки уже имел статус многодетного отца — у него один ребенок от первого брака, и двое детей рождены второй женой. Младшей дочке едва исполнился год. Однако, закон об отсрочке для отцов троих детей был принят уже после отправки Данила в зону проведения специальной военной операции.