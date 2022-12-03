Инвалидам в Тагиле дважды отказано в возбуждении уголовного дела в отношении вандалов

Виновник, который изрисовал здание граффити, был установлен почти сразу. 16-летнему подростку был назначен административный штраф в 300 рублей, тогда как стоимость покраски фасада и новые режимные доски обойдутся обществу инвалидов в сумму около 19 тысяч рублей.
В возбуждении уголовного дела в полиции мне было отказано, поэтому я обратился с жалобой в прокуратуру. Однако там посчитали, что решение было принято обоснованно, потому что данных для возбуждения именно уголовного дела недостаточно, — рассказал Игорь Постоногов журналисту TagilCity.ru.
Председатель общества инвалидов не согласился с таким решением и намерен обращаться с обжалованием решения прокуратуры в суд, чтобы возместить причиненный ущерб. При этом, по его словам, он предложил подростку решить вопрос мирным путем.
Я ходил в ПДН, предлагал, чтобы виновник сейчас оплатил стоимость режимных досок. Фасад красить зимой все равно нет смысла. Остальную часть денег можно отдать и весной. Никакого ответа от подростка я не получил. Теперь буду готовить документы в суд, — пояснил тагильчанин.