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Инвалидам в Тагиле дважды отказано в возбуждении уголовного дела в отношении вандалов

Сегодня, 07:50
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле председатель Дзержинского общества инвалидов Игорь Постоногов намерен обратиться в суд и взыскать компенсацию с вандалов, которые летом изрисовали фасад и режимные доски. В возбуждении уголовного дела в отношении хулиганов ему отказали в полиции и прокуратуре.

Виновник, который изрисовал здание граффити, был установлен почти сразу. 16-летнему подростку был назначен административный штраф в 300 рублей, тогда как стоимость покраски фасада и новые режимные доски обойдутся обществу инвалидов в сумму около 19 тысяч рублей.

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В возбуждении уголовного дела в полиции мне было отказано, поэтому я обратился с жалобой в прокуратуру. Однако там посчитали, что решение было принято обоснованно, потому что данных для возбуждения именно уголовного дела недостаточно, — рассказал Игорь Постоногов журналисту TagilCity.ru.
Подростки изрисовали фасад общества инвалидов в Нижнем ТагилеПодростки изрисовали фасад общества инвалидов в Нижнем Тагиле
Подростки изрисовали фасад общества инвалидов в Нижнем ТагилеПодростки изрисовали фасад общества инвалидов в Нижнем Тагиле
Подростки изрисовали фасад общества инвалидов в Нижнем ТагилеПодростки изрисовали фасад общества инвалидов в Нижнем Тагиле
Подростки изрисовали фасад общества инвалидов в Нижнем ТагилеПодростки изрисовали фасад общества инвалидов в Нижнем Тагиле
Подростки изрисовали фасад общества инвалидов в Нижнем Тагиле
Фото: TagilCity.ru

Председатель общества инвалидов не согласился с таким решением и намерен обращаться с обжалованием решения прокуратуры в суд, чтобы возместить причиненный ущерб. При этом, по его словам, он предложил подростку решить вопрос мирным путем.

Я ходил в ПДН, предлагал, чтобы виновник сейчас оплатил стоимость режимных досок. Фасад красить зимой все равно нет смысла. Остальную часть денег можно отдать и весной. Никакого ответа от подростка я не получил. Теперь буду готовить документы в суд, — пояснил тагильчанин.
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#Евгения Сафина#Происшествия#Эксклюзив#Нижний Тагил#Прокуратура#Общество инвалидов#Вандалы#Фасад#Уголовное дело#Полиция
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