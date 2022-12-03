Инвалидам в Тагиле дважды отказано в возбуждении уголовного дела в отношении вандалов

В Нижнем Тагиле председатель Дзержинского общества инвалидов Игорь Постоногов намерен обратиться в суд и взыскать компенсацию с вандалов, которые летом изрисовали фасад и режимные доски. В возбуждении уголовного дела в отношении хулиганов ему отказали в полиции и прокуратуре.