Кровь и визг: стаффорд растерзал шпица на глазах у хозяев на Вагонке в Нижнем Тагиле

Тагильчанка рассказала, что около 21.00 на прогулку любимца семьи Микки вывела ее 16-летняя дочь. Сама она в это время кормила маленького сына. Услышав, что у соседей стукнула дверь, женщина забеспокоилась и сама вышла на улицу, оставив ребенка со своей мамой.