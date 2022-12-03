Кровь и визг: стаффорд растерзал шпица на глазах у хозяев на Вагонке в Нижнем Тагиле

По словам матери девушки, двух стаффордов держит соседка, которая не может с ними справиться. Кроме того, женщина постоянно конфликтует с жильцами.
Тагильчанка рассказала, что около 21.00 на прогулку любимца семьи Микки вывела ее 16-летняя дочь. Сама она в это время кормила маленького сына. Услышав, что у соседей стукнула дверь, женщина забеспокоилась и сама вышла на улицу, оставив ребенка со своей мамой.
Там она увидела, что дочь соседки выгуливает бойцовских собак. При этом обе они были без намордника, а одна — без поводка. Она-то и набросилась на подростка со шпицем.
Дочка, не растерявшись, подхватила нашу собаку на руки, но силы оказали неравны! Бешеный пес бросился на беззащитного ребенка, прокусив рукав зимней куртки. Он сумел укусить ее за руку, и, схватив нашего малыша Микки за лапки, сразу же намертво вцепился в его нежное брюшко, — пишет подписчица паблика «Инцидент Нижний Тагил».
Она отметила, что вместе с дочерью пыталась отбить питомца и вытащить из мертвой хватки, однако сделать это удалось лишь тогда, когда на помощь пришли соседи. Хозяйки сразу повезли Микки в ветеринарную клинику. Осмотрев его и посовещавшись, врачи приняли решение усыпить шпица. Пес получил травмы, не совместимые с жизнью.
По словам тагильчанки, соседские собаки ранее уже нападали на людей и были написаны заявления в полицию. Однако участковый не предпринял никаких мер. На этот раз женщина намерена привлечь хозяйку собаки к ответственности, так как ее семья сильно переживает из-за случившегося.