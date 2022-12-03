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Новую спецодежду закупает «Центр организации дорожного движения» Нижнего Тагила

Сегодня, 08:03
Фото: 1MI
Недавно МБУ «Сигнал-3» в Нижнем Тагиле был переименован в «Центр организации дорожного движения». Теперь для сотрудников закупается новая спецодежда на 95 тысяч рублей.

Всего для сотрудников будут приобретены 33 комплекта мужской одежды разных размеров, на это выделено 95 тысяч рублей (почти по 2,9 тысячи на один комплект). Поставить товар необходимо в течение пяти дней с момента заключения контракта.

Работники ЦОДД получат 20 производственных костюмов из смесовой ткани, состоящих из брюк и курток, а также 13 утепленных синтепоном комплектов из полукомбинезонов и курток. Согласно техзаданию, на одежде синего цвета с васильковой отделкой должны присутствовать светоотражающие серые элементы.

Отмечается, что костюмы должны быть новыми, иметь маркировку, соответствовать системе стандартов безопасности труда и защищать работников от общих производственных загрязнений и механических воздействий. На товар необходимо предоставить соответствующие сертификаты, доставить его нужно в упаковке.

Гарантия на одежду составит 12 месяцев. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 6 декабря.

Названы функции Центра организации дорожного движения в Нижнем Тагиле
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#Экономика#Эксклюзив#Нижний Тагил#Закупка#Спарк#Одежда#Дорожные знаки#Евгения Сафина
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