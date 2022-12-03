Подростки в Нижнем Тагиле трижды обокрали строительный магазин

Однако, по словам сотрудников магазина, хулиганы вернулись в третий раз и снова совершили кражу. Они отметили, что во время совершения преступления двое из подростков стоят «на стреме», а третий в это время ворует товары. При этом они стараются выбирать «слепые зоны», чтобы не попасть на камеры видеонаблюдения. Теперь руководство магазина обратилось с заявлением в полицию, сообщает «Инцидент Нижний Тагил» ВКонтакте.