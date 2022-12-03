Подростки в Нижнем Тагиле трижды обокрали строительный магазин

Персонал магазина сообщил, что недавно трое парней своровали товар на шесть тысяч рублей, воровство попало на камеры видеонаблюдения. Однако после первого случая кражи, подростки пришли «на дело» снова. Тогда продавцы провели с ними профилактическую беседу и предложили вернуть товар, не обращаясь в правоохранительные органы.
Однако, по словам сотрудников магазина, хулиганы вернулись в третий раз и снова совершили кражу. Они отметили, что во время совершения преступления двое из подростков стоят «на стреме», а третий в это время ворует товары. При этом они стараются выбирать «слепые зоны», чтобы не попасть на камеры видеонаблюдения. Теперь руководство магазина обратилось с заявлением в полицию, сообщает «Инцидент Нижний Тагил» ВКонтакте.
Сотрудникам правоохранительных органов предстоит разобраться в сложившейся ситуации. Родителям подростков грозят штрафы.