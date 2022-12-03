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Полыхающий авто и дым столбом: женщина едва не сгорела на трассе под Невьянском

Сегодня, 07:42
Фото: 1MI

Водитель чуть не сгорела заживо автомобиле под Невьянском

58-летняя женщина-водитель Peugeot 408 получила термические ожоги и была госпитализирована. Иномарка загорелась на Серовском тракте недалеко от Невьянска.

Возгорание произошло 2 декабря около 9.00. На место чрезвычайного происшествия прибыли пять пожарных и две единицы спецтехники. Им удалось справиться с огнем в течение двух минут.

По словам очевидца, на месте также работала бригада скорой помощи. Пострадавшая женщина была доставлена в больницу для оказания медицинской помощи. При этом автомобиль выгорел полностью и не подлежит восстановлению.

На кадрах видеозаписи, присланных подписчиком сообщества «Инцидент Нижний Тагил» ВКонтакте, Peugeot стоит на обочине трассы. От иномарки поднимаются в небо большие клубы дыма.

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#Евгения Сафина#Происшествия#Невьянск#Свердловская область#Пожар#Ожоги#Автомобиль
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