Полыхающий авто и дым столбом: женщина едва не сгорела на трассе под Невьянском

Возгорание произошло 2 декабря около 9.00. На место чрезвычайного происшествия прибыли пять пожарных и две единицы спецтехники. Им удалось справиться с огнем в течение двух минут.
По словам очевидца, на месте также работала бригада скорой помощи. Пострадавшая женщина была доставлена в больницу для оказания медицинской помощи. При этом автомобиль выгорел полностью и не подлежит восстановлению.
На кадрах видеозаписи, присланных подписчиком сообщества «Инцидент Нижний Тагил» ВКонтакте, Peugeot стоит на обочине трассы. От иномарки поднимаются в небо большие клубы дыма.