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Сидел на трассе: при загадочных обстоятельствах погиб пешеход под Екатеринбургом

Сегодня, 08:16
Фото: 1MI
Пешехода в черной одежде, который ночью сидел на Серовском тракте, сбил водитель и скрылся с места ДТП. Авария произошла 3 декабря на выезде из Екатеринбурга в Нижний Тагил.

По словам одной из очевидец, когда она ехала на заправку, на середину проезжей части выбежал человек в черной одежде. Он двигался прямо навстречу машинам, но ей удалось избежать наезда. А через четверть часа ее молодой человек также проезжал мимо. Он сообщил, что пешехода насмерть сбила машина.

Другой свидетель рассказал, что человек просто сидел на трассе. В ГИБДД сейчас разбираются в подробностях ДТП. Там пояснили, что мужчина скончался, спасти его не удалось. Кроме того, водитель скрылся с места аварии, сейчас он находится в розыске, пишет Е1.

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#ДТП#Екатеринбург#Авария#Пешеход#Трасса#ГИБДД#Евгения Сафина
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