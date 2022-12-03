Сидел на трассе: при загадочных обстоятельствах погиб пешеход под Екатеринбургом

По словам одной из очевидец, когда она ехала на заправку, на середину проезжей части выбежал человек в черной одежде. Он двигался прямо навстречу машинам, но ей удалось избежать наезда. А через четверть часа ее молодой человек также проезжал мимо. Он сообщил, что пешехода насмерть сбила машина.
Другой свидетель рассказал, что человек просто сидел на трассе. В ГИБДД сейчас разбираются в подробностях ДТП. Там пояснили, что мужчина скончался, спасти его не удалось. Кроме того, водитель скрылся с места аварии, сейчас он находится в розыске, пишет Е1.