Сидел на трассе: при загадочных обстоятельствах погиб пешеход под Екатеринбургом

По словам одной из очевидец, когда она ехала на заправку, на середину проезжей части выбежал человек в черной одежде. Он двигался прямо навстречу машинам, но ей удалось избежать наезда. А через четверть часа ее молодой человек также проезжал мимо. Он сообщил, что пешехода насмерть сбила машина.