Снижение численности населения прогнозируется в Нижнем Тагиле в ближайшие 3 года

При этом впервые за последние пять лет в Нижнем Тагиле впервые зафиксирован миграционный прирост населения. По данным Свердловкстата 3,3 тысячи человек переехали в город из России, 2,2 тысячи из других районов региона и еще 1,2 тысячи уроженцев стран СНГ.