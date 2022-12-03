Снижение численности населения прогнозируется в Нижнем Тагиле в ближайшие 3 года

В 2022 году в Нижнем Тагиле согласно официальным данным проживает 341,2 тысячи человек. А к 2025 году численность населения снизится до 333,6 тысячи тагильчан, то есть станет на 7,5 тысячи жителей меньше (-2,2%).
По сравнению с 2021 годом население города снизилось на четыре тысячи человек, тогда на территории Нижнего Тагила было зарегистрировано 344,1 тысячи человек. Показатели снижаются из-за естественной и миграционной убыли людей.
К сожалению, мы отмечаем, что у нас снижается численность постоянного населения. Динамика сохраняется. Если в прогнозе на 2022 год, мы ожидаем снижение численности населения, до уровня 343 тысячи человек, то 2023 год — до уровня 339,3 тысячи тагильчан, — рассказал замглавы администрации по финансово-экономической политике Нижнего Тагила Алексей Бурдилов.
При этом впервые за последние пять лет в Нижнем Тагиле впервые зафиксирован миграционный прирост населения. По данным Свердловкстата 3,3 тысячи человек переехали в город из России, 2,2 тысячи из других районов региона и еще 1,2 тысячи уроженцев стран СНГ.