В Нижнем Тагиле на ходу вспыхнул трамвай

Пожар произошел около 14.00. Все пассажиры сразу были эвакуированы, на место пожара были вызваны пожарные. А пока ждали огнеборцев, возгорание ликвидировали своими силами. Для этого пришлось взять огнетушитель в киоске, расположенном неподалеку. Другие свидетели пишут, что огнетушитель был у водителя трамвая, сообщает «Инцидент Нижний Тагил» ВКонтакте.