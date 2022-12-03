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В Нижнем Тагиле на ходу вспыхнул трамвай

Сегодня, 06:06
Фото: 1MI
Трамвай загорелся на ходу в Дзержинском районе Нижнего Тагила 2 декабря. По словам очевидцев, тушить его начали пассажиры.

Жители Нижнего Тагила, которые стали свидетелями чрезвычайного происшествия отмечают, что трамвай начал гореть сверху, от него разлетались искры.

Пожар произошел около 14.00. Все пассажиры сразу были эвакуированы, на место пожара были вызваны пожарные. А пока ждали огнеборцев, возгорание ликвидировали своими силами. Для этого пришлось взять огнетушитель в киоске, расположенном неподалеку. Другие свидетели пишут, что огнетушитель был у водителя трамвая, сообщает «Инцидент Нижний Тагил» ВКонтакте.

Напомним, подобный случай произошел в Краснотурьинске весной 2022 года. Там пожар полностью уничтожил вагон трамвая, площадь пожара составила 20 квадратных метров.

Трамвай сгорел на ходу в Краснотурьинске
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#Евгения Сафина#Происшествия#Нижний Тагил#Трамвай#Пожар#Возгорание#Вагонка
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