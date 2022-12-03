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Вице-губернатор Свердловской области получит дополнительные полномочия

Сегодня, 05:27
Фото: 1MI
Глава региона Евгений Куйвашев внес в законодательное собрание Свердловской области законопроект, согласно которому руководить заседаниями правительства и утверждать его решения сможет первый заместитель губернатора Алексей Шмыков.

В конце декабря текущего года депутаты заксобрания должны рассмотреть законопроект, наделяющий первого замгубернатора Алексея Шмыкова функционалом председателя правительства Свердловской области. Ожидается, что изменения в структуре исполнительной власти вступят в силу с начала нового года.

До этого времени проводить заседания кабмина, давать поручения министрам и подписывать постановления правительства, согласно действующему законодательству, может только губернатор.

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Фактически Алексей Шмыков получит полномочия председателя регионального правительства, но в усеченном формате — он будет курировать лишь часть министерств. Официально такую должность, упраздненную в 2016 году, пока вводить не собираются.

Напомним, назначение Алексея Шмыкова первым замгубернатора Свердловской области депутаты регионального парламента утвердили 17 октября, на следующий день Евгений Куйвашев подписал соответствующий указ. Алексей Шмыков начинал карьеру в Каменск-Шахтинском, где был и вице-мэром и главой города. Затем перешел на работу в правительство региона.

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#Андрей Труфанов#Свердловская область#Евгений Куйвашев#Власть#Политика
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