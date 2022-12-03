Вице-губернатор Свердловской области получит дополнительные полномочия

Напомним, назначение Алексея Шмыкова первым замгубернатора Свердловской области депутаты регионального парламента утвердили 17 октября, на следующий день Евгений Куйвашев подписал соответствующий указ. Алексей Шмыков начинал карьеру в Каменск-Шахтинском, где был и вице-мэром и главой города. Затем перешел на работу в правительство региона.