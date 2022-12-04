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Массовое ДТП на Серовском тракте в Екатеринбурге произошло из-за гололеда

Сегодня, 12:20
Фото: Серовский тракт онлайн
Очевидцы сообщают о серии дорожно-транспортных происшествий на коротком участке Серовского тракта под Екатеринбургом. Движение затруднено, ГИБДД предупреждает водителей об осторожности на опасном участке.

Фото и видео ДТП с участием более десятка машин опубликованы в сообществе ВК «Серовский тракт онлайн». Видно, что в дорожно-транспортных происшествиях пострадали иномарки, отечественные автомобили и грузовик. Некоторые автомобили стоят в средней и крайней левой полосах, одна машина съехала в кювет, ее вытаскивали с помощью троса и мощного трака.


Движение перед самым въездом в Екатеринбург — развязкой Таватуйская-Расточная затруднено, но не перекрыто. На месте работают сотрудники ГИБДД. Причиной столкновений водители называют жесточайший гололед.

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Госавтоинспекция в свою очередь напомнила о необходимости соблюдения правил безопасности и особенностях управления транспортным средством в зимних условиях.

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#Андрей Труфанов#ДТП#Екатеринбург#Авария#ГИБДД#Массовое дтп#Гололед
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