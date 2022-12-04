Массовое ДТП на Серовском тракте в Екатеринбурге произошло из-за гололеда

Фото и видео ДТП с участием более десятка машин опубликованы в сообществе ВК «Серовский тракт онлайн». Видно, что в дорожно-транспортных происшествиях пострадали иномарки, отечественные автомобили и грузовик. Некоторые автомобили стоят в средней и крайней левой полосах, одна машина съехала в кювет, ее вытаскивали с помощью троса и мощного трака.
Движение перед самым въездом в Екатеринбург — развязкой Таватуйская-Расточная затруднено, но не перекрыто. На месте работают сотрудники ГИБДД. Причиной столкновений водители называют жесточайший гололед.
Госавтоинспекция в свою очередь напомнила о необходимости соблюдения правил безопасности и особенностях управления транспортным средством в зимних условиях.