Массовое ДТП на Серовском тракте в Екатеринбурге произошло из-за гололеда

Фото и видео ДТП с участием более десятка машин опубликованы в сообществе ВК «Серовский тракт онлайн». Видно, что в дорожно-транспортных происшествиях пострадали иномарки, отечественные автомобили и грузовик. Некоторые автомобили стоят в средней и крайней левой полосах, одна машина съехала в кювет, ее вытаскивали с помощью троса и мощного трака.