Математик из Нижнего Тагила победил в областном конкурсе «Молодой учитель»

Организатором V областного конкурса «Молодой учитель — 2022» стал комитет профсоюза образования Свердловской области. В течение двух дней победители муниципальных этапов доказывали компетентному жюри, что достойны звания лучшего учителя региона.
В условиях высокой конкуренции два участника набрали одинаковое количество баллов и оба были признаны победителями. В том числе и Яков Лукьянец, учитель математики из МБОУ СОШ № 3 Нижнего Тагила. Он стал первым в истории конкурса представителем этого города, которому удалось занять первое место.
Прежде всего главным плюсом моей поездки оказалось общение с коллегами. С коллегами из разных городов! Это непередаваемые эмоции! Очень рад, что познакомился с такими прекрасными людьми! — поделился впечатлениями Яков Лукьянец.
Заслуги молодого учителя отметила начальник управления образования администрации Нижнего Тагила Татьяна Удинцева:
Яков показал компетентность в знании трудового законодательства, проявил высокий профессионализм и коммуникативные навыки, а также замечательное чувство юмора. Желаю не останавливаться на достигнутом!
В планах победителя теперь участие в других профессиональных конкурсах разного уровня.