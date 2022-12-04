Математик из Нижнего Тагила победил в областном конкурсе «Молодой учитель»

В условиях высокой конкуренции два участника набрали одинаковое количество баллов и оба были признаны победителями. В том числе и Яков Лукьянец, учитель математики из МБОУ СОШ № 3 Нижнего Тагила. Он стал первым в истории конкурса представителем этого города, которому удалось занять первое место.