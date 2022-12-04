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Математик из Нижнего Тагила победил в областном конкурсе «Молодой учитель»

Сегодня, 11:21
Фото: Управление образования Нижнего Тагила
В финале конкурса школьных учителей Свердловской области Яков Лукьянец был признан лучшим среди восьми участников. Победитель регионального этапа смотра «Молодой учитель» преподает математику в школе № 3 Нижнего Тагила.

Организатором V областного конкурса «Молодой учитель — 2022» стал комитет профсоюза образования Свердловской области. В течение двух дней победители муниципальных этапов доказывали компетентному жюри, что достойны звания лучшего учителя региона.

В условиях высокой конкуренции два участника набрали одинаковое количество баллов и оба были признаны победителями. В том числе и Яков Лукьянец, учитель математики из МБОУ СОШ № 3 Нижнего Тагила. Он стал первым в истории конкурса представителем этого города, которому удалось занять первое место.

Прежде всего главным плюсом моей поездки оказалось общение с коллегами. С коллегами из разных городов! Это непередаваемые эмоции! Очень рад, что познакомился с такими прекрасными людьми! — поделился впечатлениями Яков Лукьянец.
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Заслуги молодого учителя отметила начальник управления образования администрации Нижнего Тагила Татьяна Удинцева:

Яков показал компетентность в знании трудового законодательства, проявил высокий профессионализм и коммуникативные навыки, а также замечательное чувство юмора. Желаю не останавливаться на достигнутом! 

В планах победителя теперь участие в других профессиональных конкурсах разного уровня.

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#Андрей Труфанов#Общество#Нижний Тагил#Учитель#Конкурс#Дети
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