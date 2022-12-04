Охранники подрались с посетителями двух клубов в Екатеринбурге

В настоящее время в деталях инцидента разбираются правоохранительные органы, информация зарегистрирована в отделении полиции № 7. Добавим, что этой же ночью в то же ОП № 7 были доставлены участники драки в другом развлекательном заведении — баре Alibi. Здесь нетрезвые гости также вступили в конфликт со службой фейс-контроля.