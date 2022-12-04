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Охранники подрались с посетителями двух клубов в Екатеринбурге

Сегодня, 08:48
Фото: e1.ru
В ночь на 4 декабря в бар-клубе «Chili» посетители засняли на видео конфликт охранника и молодого человека, который вступил с ним в спор. Судя по кадрам, досталось и его спутнице после попытки доказать свою правоту. В инциденте разбираются правоохранительные органы Екатеринбурга.

В центре Екатеринбурга на улице Малышева охранник бар-клуба «Chili» выяснял отношения с посетителем, после чего последний упал на пол. Судя по кадрам видео, которое опубликовано на портале Е1.ru, ранее травму лица получила спутница пострадавшего, о чем свидетельствует ссадина на ее щеке.

Работники заведения утверждают, что молодые люди начали вести себя вызывающе и были выведены из основного зала. Потасовка произошла уже в фойе на входе в ночной клуб.

Охранники бара избивали и грабили посетителей в Екатеринбурге
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В настоящее время в деталях инцидента разбираются правоохранительные органы, информация зарегистрирована в отделении полиции № 7. Добавим, что этой же ночью в то же ОП № 7 были доставлены участники драки в другом развлекательном заведении — баре Alibi. Здесь нетрезвые гости также вступили в конфликт со службой фейс-контроля.

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#Андрей Труфанов#Екатеринбург#Нападение#Драка#Ночной клуб#Полиция
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