Счета за коммунальные услуги прошлого года возмутили жителей Екатеринбурга

Екатеринбуржцы, дома которых обслуживаются управляющей компанией «Лазурит», получили дополнительные счета за услуги, которые были оказаны в конце 2020 — начале 2021 года. Жители свидетельствуют, что суммы в квитанциях баснословные. Кроме того, они утверждают, что уже оплатили эти услуги и не имеют долгов перед УК.
В «Лазурите» отвечают, что причиной начислений стали счета, предъявленные в адрес УК ресурсоснабжающей организацией «Т-Плюс». Судебные споры между «Лазуритом» и «Т-Плюс» длятся не первый год, и такое положение дел возмущает жителей Екатеринбурга.
У меня долгов перед ПАО «Т Плюс» нет. С моей стороны все оплачено. С какой стати я должна второй раз платить за эти услуги, да еще такую бешенную сумму? — спрашивает Христианна Вовнянко.
Алена Алексеева сетует на то, что каждый раз приходится скрупулезно доказывать свою правоту:
Почему жители вечно страдают в вашей войне с Энергосбытом? У нас все оплачено по счетам во время, и лишь только с вашей стороны всегда какие-то «волшебные» надбавки по квитанциям. <…> Почему с вас всегда выбивать должна свои же деньги? Устала уже.
В данный момент УК и поставщик ресурсов снова проводят сверки начислений, ситуация находится под контролем прокуратуры.