Счета за коммунальные услуги прошлого года возмутили жителей Екатеринбурга

Екатеринбуржцы, дома которых обслуживаются управляющей компанией «Лазурит», получили дополнительные счета за услуги, которые были оказаны в конце 2020 — начале 2021 года. Жители свидетельствуют, что суммы в квитанциях баснословные. Кроме того, они утверждают, что уже оплатили эти услуги и не имеют долгов перед УК.