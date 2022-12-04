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Счета за коммунальные услуги прошлого года возмутили жителей Екатеринбурга

Сегодня, 07:29
Фото: 1MI
Управляющая компания «Лазурит» рассылает жителям обслуживаемых домов в Екатеринбурге квитанции за ЖКУ, оказанные в декабре 2020–феврале 2021 года. Причиной дополнительных платежей коммунальщики называют претензии поставщика ресурсов ПАО «Т-Плюс», который предъявил счет за услуги в указанный период.

Екатеринбуржцы, дома которых обслуживаются управляющей компанией «Лазурит», получили дополнительные счета за услуги, которые были оказаны в конце 2020 — начале 2021 года. Жители свидетельствуют, что суммы в квитанциях баснословные. Кроме того, они утверждают, что уже оплатили эти услуги и не имеют долгов перед УК.

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В «Лазурите» отвечают, что причиной начислений стали счета, предъявленные в адрес УК ресурсоснабжающей организацией «Т-Плюс». Судебные споры между «Лазуритом» и «Т-Плюс» длятся не первый год, и такое положение дел возмущает жителей Екатеринбурга.

У меня долгов перед ПАО «Т Плюс» нет. С моей стороны все оплачено. С какой стати я должна второй раз платить за эти услуги, да еще такую бешенную сумму? — спрашивает Христианна Вовнянко.
Фото: Страница вКонтакте УК "Лазурит"

Алена Алексеева сетует на то, что каждый раз приходится скрупулезно доказывать свою правоту:

Почему жители вечно страдают в вашей войне с Энергосбытом? У нас все оплачено по счетам во время, и лишь только с вашей стороны всегда какие-то «волшебные» надбавки по квитанциям. <…> Почему с вас всегда выбивать должна свои же деньги? Устала уже.

В данный момент УК и поставщик ресурсов снова проводят сверки начислений, ситуация находится под контролем прокуратуры.

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#Андрей Труфанов#Коммунальные услуги#Управляющие компании#Теплоснабжение#Екатеринбург#Общество
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