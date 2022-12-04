Снижение населения ожидается в Тагиле, а на вандалов не заводят уголовное дело

В ближайшие три года специалисты прогнозируют в Нижнем Тагиле снижение численности населения. В 2022 году в Нижнем Тагиле проживает 341,2 тысячи человек. А к 2025 году численность населения снизится до 333,6 тысячи тагильчан, то есть на 7,5 тысячи человек меньше.
В Нижнем Тагиле с 20 по 31 декабря объявлены дни милосердия. В эти дни для инвалидов, детей-сирот и пенсионеров в домах престарелых состоятся различные акции. До 15 декабря управление соцполитики города создаст программу посещения социальных учреждений.
Для сотрудников Центра организации дорожного движения закупается новая спецодежда на 95 тысяч рублей. Для работников купят 33 комплекта мужской одежды разных размеров – по 2,9 тысячи на один комплект.
На Серовском тракте в Екатеринбурге 4 декабря произошло массовое ДТП. Машины столкнулись из-за гололеда. Движение на данном участке дороги оказалось затруднено. В аварии повреждения получили иномарки, отечественные автомобили и грузовик.
Председатель Дзержинского общества инвалидов планирует обратиться в суд и взыскать компенсацию с вандалов, которые летом изрисовали фасад и режимные доски. Виновник уже известен – это 16-летний подросток, которому ранее назначили штраф в размере 300 рублей. В возбуждении уголовного дела в отношении нарушителя председателю отказали дважды.