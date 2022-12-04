Снижение населения ожидается в Тагиле, а на вандалов не заводят уголовное дело

В ближайшие три года специалисты прогнозируют в Нижнем Тагиле снижение численности населения. В 2022 году в Нижнем Тагиле проживает 341,2 тысячи человек. А к 2025 году численность населения снизится до 333,6 тысячи тагильчан, то есть на 7,5 тысячи человек меньше.