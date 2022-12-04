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Снижение населения ожидается в Тагиле, а на вандалов не заводят уголовное дело

Сегодня, 15:01
Фото: 1MI
Численность населения Нижнего Тагила снижается и продолжит идти на спад в ближайшие три года, а на вандалов отказываются заводить уголовное дело. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 4 декабря.

В ближайшие три года специалисты прогнозируют в Нижнем Тагиле снижение численности населения. В 2022 году в Нижнем Тагиле проживает 341,2 тысячи человек. А к 2025 году численность населения снизится до 333,6 тысячи тагильчан, то есть на 7,5 тысячи человек меньше.

Снижение численности населения прогнозируется в Нижнем Тагиле в ближайшие 3 года
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В Нижнем Тагиле с 20 по 31 декабря объявлены дни милосердия. В эти дни для инвалидов, детей-сирот и пенсионеров в домах престарелых состоятся различные акции. До 15 декабря управление соцполитики города создаст программу посещения социальных учреждений.

Дни милосердия для инвалидов, детей-сирот и престарелых пройдут в Нижнем Тагиле
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Для сотрудников Центра организации дорожного движения закупается новая спецодежда на 95 тысяч рублей. Для работников купят 33 комплекта мужской одежды разных размеров – по 2,9 тысячи на один комплект.

Новую спецодежду закупает «Центр организации дорожного движения» Нижнего Тагила
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На Серовском тракте в Екатеринбурге 4 декабря произошло массовое ДТП. Машины столкнулись из-за гололеда. Движение на данном участке дороги оказалось затруднено. В аварии повреждения получили иномарки, отечественные автомобили и грузовик.

Массовое ДТП на Серовском тракте в Екатеринбурге произошло из-за гололеда
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Председатель Дзержинского общества инвалидов планирует обратиться в суд и взыскать компенсацию с вандалов, которые летом изрисовали фасад и режимные доски. Виновник уже известен – это 16-летний подросток, которому ранее назначили штраф в размере 300 рублей. В возбуждении уголовного дела в отношении нарушителя председателю отказали дважды.

Инвалидам в Тагиле дважды отказано в возбуждении уголовного дела в отношении вандалов
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