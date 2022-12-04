Труп мужчины найден на дороге в микрорайоне ВИЗ Екатеринбурга

Свидетелями происшествия стали сотрудники автосервиса, расположенного на берегу Верхне-Исетского водохранилища, напротив жилого комплекса «Белый парус» в микрорайоне ВИЗ, сообщает e1.ru со ссылкой на полицию Екатеринбурга.
Один из работников сообщил правоохранительным органам, что поздним вечером 3 декабря напротив дома № 140 остановился автомобиль, из салона которого на дорогу выбросили тело молодого мужчины.
В настоящий момент следователи устанавливают личность погибшего, а также обстоятельства произошедшего. Также проверяется криминальный след этой истории.