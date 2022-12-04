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Уснувшему в сугробе жителю Нижнего Тагила ампутируют ноги

Сегодня, 11:25
Фото: 1MI
3 декабря жительница Нижнего Тагила проснулась от громких криков о помощи, доносившихся с улицы. Через некоторое время ее муж обнаружил в сугробе рядом с домом мужчину, который сильно обморозил ноги. Прибывшие по вызову медики вынесли неутешительный вердикт — ноги необходимо ампутировать.

Участники событий рассказали, что по собственному признанию, мужчина возвращался домой в нетрезвом состоянии и уснул в сугробе. Очнувшись, он стал взывать о помощи, был услышан и обнаружен неравнодушными тагильчанами. Однако, к тому моменту мужчина получил сильное обморожение нижних конечностей.

Очевидцы вызвали скорую помощь сразу после того, как нашли мужчину в сугробе. Прибывшие к месту происшествия медики коротко констатировали: «Здесь точно ампутация», сообщает свидетель ЧП в сообществе ВК «Инцидент Нижний Тагил».

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Женщина, услышавшая крики о помощи, также добавила, что ноги мужчины можно было спасти, если бы на крики о помощи отреагировали прохожие.

Меня неприятно поразил тот факт, что люди, проходящие мимо него не обратили внимания ни на него, ни даже на его отчаянные крики о помощи. Ну как же так можно? Что стало с людьми? Откуда столько черствости, жестокости и безразличия? Если человек напился, он что теперь не имеет шанса на помощь?  — сокрушается спасительница тагильчанина.

Добавим, что инцидент произошел на улице Верхняя Черепанова Нижнего Тагила.

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#Андрей Труфанов#ЧП#Скорая помощь#Ампутация#Пьяный#Нижний Тагил#Происшествия
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