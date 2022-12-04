Уснувшему в сугробе жителю Нижнего Тагила ампутируют ноги

Участники событий рассказали, что по собственному признанию, мужчина возвращался домой в нетрезвом состоянии и уснул в сугробе. Очнувшись, он стал взывать о помощи, был услышан и обнаружен неравнодушными тагильчанами. Однако, к тому моменту мужчина получил сильное обморожение нижних конечностей.