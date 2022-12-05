29 жен пытаются вернуть обвиненных в дезертирстве мобилизованных мужей в Ирбит

Мужчины сообщили женщинам, что испытывают чувство голода, и недавно их обвинили в дезертирстве за оставление места расположения в попытке выжить. Жены мобилизованных рассказали Е1, что свердловчане остались без командиров, в результате чего покинули точку дислокации.
Со слов жительниц Ирбита, новые поставки им не доставляли. Для выполнения боевой задачи (рытья окопов) также не были созданы условия: мобилизованные рыли подкопы при помощи штык-ножей. Они запрашивали помощь по рации, однако ответа не поступало.
Жены собрали список из 29 фамилий мужчин, призванных в рамках частичной мобилизации, и направили его во всевозможные инстанции (в прокуратуру Центрального военного округа, главную прокуратуру и так далее). Женщины утверждают, что мужчины были в полной боевой готовности и не могли дезертировать самостоятельно — их вынудили обстоятельства.
В это же время депутат государственной думы от Свердловской области Максим Иванов утверждает, что военные дезертировали по собственному желанию, имитировав нападение украинских военнослужащих, а проблем с поставками провизии в части не наблюдается. Теперь одному из жителей Ирбита, который подготовил остальных оставить позиции, может грозить ответственность.