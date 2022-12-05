29 жен пытаются вернуть обвиненных в дезертирстве мобилизованных мужей в Ирбит

В это же время депутат государственной думы от Свердловской области Максим Иванов утверждает, что военные дезертировали по собственному желанию, имитировав нападение украинских военнослужащих, а проблем с поставками провизии в части не наблюдается. Теперь одному из жителей Ирбита, который подготовил остальных оставить позиции, может грозить ответственность.