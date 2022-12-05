Бесплатно покататься на коньках смогут тагильчане в ледовом городке у Драмтеатра

Каток в ледовом городке появится в Нижнем Тагиле впервые, в предыдущие годы его не заливали. Вход на проспект Строителей украсит ледяная арка. На своих коньках местные жители и гости города смогут кататься там бесплатно. Длина катка составит 120 метров и ширина — 6 метров.
Каток будет бесплатный. Сейчас прорабатывается вопрос об организации проката коньков, — сообщили журналисту TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
Посетить ледовый городок на Театральной площади в Нижнем Тагиле можно с 25 декабря по 25 января 2023 года. Его строительство обошлось в 11,4 млн. На сегодняшний день уже заготавливается лед для фигур, а часть дорог в центре города перекрыта.
Напомним, в ледовом городке Екатеринбурга главную горку чиновники снова решили сделать платной, как и прошлом году. Они объяснили, что это поможет избежать больших очередей на аттракцион. Один прокат на горке будет стоить 50 рублей, билеты также можно будет приобрести онлайн.