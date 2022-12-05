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Бесплатно покататься на коньках смогут тагильчане в ледовом городке у Драмтеатра

Сегодня, 11:30
Фото: TagilCity.ru

Каток в ледовом городке Нижнего Тагила будет бесплатным

Каток, который зальют на проспекте Строителей на время работы ледового городка на Театральной площади в Нижнем Тагиле, будет бесплатным для посещения.

Каток в ледовом городке появится в Нижнем Тагиле впервые, в предыдущие годы его не заливали. Вход на проспект Строителей украсит ледяная арка. На своих коньках местные жители и гости города смогут кататься там бесплатно. Длина катка составит 120 метров и ширина — 6 метров.

Каток будет бесплатный. Сейчас прорабатывается вопрос об организации проката коньков, — сообщили журналисту TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Посетить ледовый городок на Театральной площади в Нижнем Тагиле можно с 25 декабря по 25 января 2023 года. Его строительство обошлось в 11,4 млн. На сегодняшний день уже заготавливается лед для фигур, а часть дорог в центре города перекрыта.

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Напомним, в ледовом городке Екатеринбурга главную горку чиновники снова решили сделать платной, как и прошлом году. Они объяснили, что это поможет избежать больших очередей на аттракцион. Один прокат на горке будет стоить 50 рублей, билеты также можно будет приобрести онлайн.

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#Город#Эксклюзив#Нижний Тагил#Ледовый городок#Каток#Проспект Строитлей#Евгения Сафина
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