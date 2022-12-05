Бесплатно покататься на коньках смогут тагильчане в ледовом городке у Драмтеатра

Напомним, в ледовом городке Екатеринбурга главную горку чиновники снова решили сделать платной, как и прошлом году. Они объяснили, что это поможет избежать больших очередей на аттракцион. Один прокат на горке будет стоить 50 рублей, билеты также можно будет приобрести онлайн.