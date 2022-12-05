Буцаев сообщил о строительстве комплекса по переработке ТКО в Иркутской области

В настоящее время ведется проектирование объекта. Крупнейшая концессия в Сибири и на Дальнем Востоке обойдется в 3,5 млрд рублей.
В феврале текущего года Иркутская область и РЭО договорились о сотрудничестве в сфере развития системы обращения с ТКО. Результатом станет обустройство необходимой для экологии региона инфраструктуры. Об этом пишет newsnn.ru.
Как заявил Денис Буцаев, есть уверенность, что объект введут в эксплуатацию до 1 января 2025 года. Таким образом, регион перевыполнит показатели нацпроекта, что установлены для него на 2024 год. По словам гендиректора РЭО, в планах — строительство в Иркутской области объектов обращения с ТКО небольшой мощности. Объем инвестиций по всем объектам в регионе может достигнуть 10 млрд рублей. РЭО выражает готовность финансировать строительство подобных объектов, если они реализуются на основе концессионных соглашений. Объем планируемой поддержки ‑ порядка 95% от общего объема инвестиций.
Проектирование большинства перспективных объектов региона уже запущено. При строительстве предлагается применение кластерного подхода. Он подразумевает организацию крупных центров, совмещающих систему сортировки, переработку, полигон для размещения части отходов, а также создание в городах ресайклинг-центров, совмещенных с мусороперегрузочными или мусоросортировочными станциями.
Появление подобных объектов является частью реализации федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».