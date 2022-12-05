Буцаев сообщил о строительстве комплекса по переработке ТКО в Иркутской области

Как заявил Денис Буцаев, есть уверенность, что объект введут в эксплуатацию до 1 января 2025 года. Таким образом, регион перевыполнит показатели нацпроекта, что установлены для него на 2024 год. По словам гендиректора РЭО, в планах — строительство в Иркутской области объектов обращения с ТКО небольшой мощности. Объем инвестиций по всем объектам в регионе может достигнуть 10 млрд рублей. РЭО выражает готовность финансировать строительство подобных объектов, если они реализуются на основе концессионных соглашений. Объем планируемой поддержки ‑ порядка 95% от общего объема инвестиций.