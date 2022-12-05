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Человек погиб в ДТП на трассе Екатеринбург-Тюмень

Сегодня, 09:36
Фото: Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области
В аварии в Богдановичском районе на трассе Екатеринбург-Тюмень скончался водитель одного из автомобилей.

ЧП случилось днем 5 декабря 86 км автодороги. Предварительно известно, что машина «ВАЗ-2114» по неустановленным причинам выехала на встречную полосу, после чего ее отбросило на автомобиль ГАЗель, который ехал по встречке.

Фото: Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области

В результате аварии отечественного авто скончался на месте, сообщает Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области. Отмечается, что больше в происшествии никто не пострадал. А автомобили оказались повреждены.

В настоящее время движение по данной местности ограничено, инспекторы ДПС регулируют поток.

#Происшествия#Новости УрФО#Трасса#Авария#Смертельное дтп#Погибшие в дтп#Елена Озерова
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