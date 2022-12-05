Человек погиб в ДТП на трассе Екатеринбург-Тюмень

ЧП случилось днем 5 декабря 86 км автодороги. Предварительно известно, что машина «ВАЗ-2114» по неустановленным причинам выехала на встречную полосу, после чего ее отбросило на автомобиль ГАЗель, который ехал по встречке.
В результате аварии отечественного авто скончался на месте, сообщает Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области. Отмечается, что больше в происшествии никто не пострадал. А автомобили оказались повреждены.
В настоящее время движение по данной местности ограничено, инспекторы ДПС регулируют поток.