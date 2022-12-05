Депутат высказался о дезертирах, а дети из Тагила стали чаще болеть ОРВИ

Шесть дней в ноябре тагильчане дышали воздухом с превышениями вредных веществ, а на Иван-озере окончено строительство новой бетонной плотины. Журналисты TagilCity.ru собрали в подборке главные экологические события недели.
Об обвиненных в дезертирстве мобилизованных из Ирбита, которых пытаются вернуть жены, высказался депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.
Жительница Нижнего Тагила привлекала клиентов в свою фирму через учебные заведения города. После она помогала юношам получать военные билеты без службы в армии. Теперь ее обвиняют в дискредитации ВС РФ.
В Нижнем Тагиле наблюдается всплеск заболеваемости ОРВИ среди детей. Утром 5 декабря врача на дом вызвали свыше 650 родителей. В 7:30 утра понедельника одновременно в Детскую городскую больницу звонили с 500 номеров.
Слесарь-инструментальщик из «Уралвагонзавода» выступил с инициативой передать часть заработка на поддержку военнослужащим в СВО. Мужчина считает важным отдать заработки одного дня для поддержки спецоперации.