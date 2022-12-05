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Депутат высказался о дезертирах, а дети из Тагила стали чаще болеть ОРВИ

Сегодня, 16:10
Фото: 1MI
Депутат высказался о дезертирах на СВО, а в Нижнем Тагиле наблюдается всплеск ОРВИ среди детей. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 5 декабря.

Шесть дней в ноябре тагильчане дышали воздухом с превышениями вредных веществ, а на Иван-озере окончено строительство новой бетонной плотины. Журналисты TagilCity.ru собрали в подборке главные экологические события недели.

Итоги недели в Нижнем Тагиле: воздух с выбросами и новая плотина на Иван-озере
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Об обвиненных в дезертирстве мобилизованных из Ирбита, которых пытаются вернуть жены, высказался депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

«Так себе воины»: Депутат Госдумы высказался об обвиненных в дезертирстве из Ирбита
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Жительница Нижнего Тагила привлекала клиентов в свою фирму через учебные заведения города. После она помогала юношам получать военные билеты без службы в армии. Теперь ее обвиняют в дискредитации ВС РФ.

Экс-сотрудница полиции в Нижнем Тагиле обвиняется в дискредитации ВС РФ
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В Нижнем Тагиле наблюдается всплеск заболеваемости ОРВИ среди детей. Утром 5 декабря врача на дом вызвали свыше 650 родителей. В 7:30 утра понедельника одновременно в Детскую городскую больницу звонили с 500 номеров.

Всплеск заболеваемости ОРВИ у детей зафиксирован в Нижнем Тагиле
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Слесарь-инструментальщик из «Уралвагонзавода» выступил с инициативой передать часть заработка на поддержку военнослужащим в СВО. Мужчина считает важным отдать заработки одного дня для поддержки спецоперации.

Слесарь с УВЗ в Нижнем Тагиле предложил отдать суточную зарплату в СВО
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