Доступный «умный» дом разработают в Тагиле при содействии правительства региона

Ожидается, что кластер принесет выгоду всем участникам рынка. Предприниматели смогут сэкономить на оптовых покупках и взаимном сотрудничестве, покупатели — спроектировать дом и другие постройки в одном месте, а власти — улучшить сферу товаров и услуг. Пока что финансированием кластера занимается Нижнетагильская фабрика. В дальнейшем для создания полного цикла производства специалисты планируют привлечь средства участников кластера и меры поддержки от государства.