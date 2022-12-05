Доступный «умный» дом разработают в Тагиле при содействии правительства региона

Нижнетагильская мебельная фабрика при поддержке Центра кластерного развития регионального фонда предпринимательства инициировала создание кластера «Парк деревообработки и домостроения». В объединение уже вошли три крупные компании: деревообрабатывающая мастерская «ДО Столяров и Плотников», производитель мебели «Маршал» и IT-компания «Иридиум». Все они займутся разработкой универсального дома высокой готовности.
Согласно проекту, готовый к эксплуатации дом площадью 50-70 кв. м будет стоить не дороже однокомнатной квартиры (35-40 кв. м) в новостройке. Более того, объект оснастят системой «умный дом» и, при отсутствии источников тепла, твердотопливным котлом.
Другие задачи кластера — содействие модернизации деревообрабатывающих производств, снижение себестоимости готовой продукции и разработка новых объектов. Управляет объединением, в том числе предоставляет площадку и курирует взаимодействие участников, Нижнетагильская мебельная фабрика.
Ожидается, что кластер принесет выгоду всем участникам рынка. Предприниматели смогут сэкономить на оптовых покупках и взаимном сотрудничестве, покупатели — спроектировать дом и другие постройки в одном месте, а власти — улучшить сферу товаров и услуг. Пока что финансированием кластера занимается Нижнетагильская фабрика. В дальнейшем для создания полного цикла производства специалисты планируют привлечь средства участников кластера и меры поддержки от государства.
Напомним, Центр кластерного развития регионального фонда предпринимательства создали в конце прошлого года. Новое подразделение должно поддерживать создание кластерных инициатив, налаживать взаимодействие с инвесторами и предпринимателями. В середине октября власти региона договорились о содействии в создании промышленно-строительного кластера.