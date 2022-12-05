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Доступный «умный» дом разработают в Тагиле при содействии правительства региона

Сегодня, 11:26
Фото: 1MI
Нижнетагильская мебельная фабрика и другие компании объединились в кластер «Парк деревообработки и домостроения» для разработки дома высокой готовности. Проект по созданию универсального и доступного жилья будет реализован при содействии правительства Свердловской области.

Нижнетагильская мебельная фабрика при поддержке Центра кластерного развития регионального фонда предпринимательства инициировала создание кластера «Парк деревообработки и домостроения». В объединение уже вошли три крупные компании: деревообрабатывающая мастерская «ДО Столяров и Плотников», производитель мебели «Маршал» и IT-компания «Иридиум». Все они займутся разработкой универсального дома высокой готовности.

Согласно проекту, готовый к эксплуатации дом площадью 50-70 кв. м будет стоить не дороже однокомнатной квартиры (35-40 кв. м) в новостройке. Более того, объект оснастят системой «умный дом» и, при отсутствии источников тепла, твердотопливным котлом. 

Другие задачи кластера — содействие модернизации деревообрабатывающих производств, снижение себестоимости готовой продукции и разработка новых объектов. Управляет объединением, в том числе предоставляет площадку и курирует взаимодействие участников, Нижнетагильская мебельная фабрика.

Ожидается, что кластер принесет выгоду всем участникам рынка. Предприниматели смогут сэкономить на оптовых покупках и взаимном сотрудничестве, покупатели — спроектировать дом и другие постройки в одном месте, а власти — улучшить сферу товаров и услуг. Пока что финансированием кластера занимается Нижнетагильская фабрика. В дальнейшем для создания полного цикла производства специалисты планируют привлечь средства участников кластера и меры поддержки от государства.

Напомним, Центр кластерного развития регионального фонда предпринимательства создали в конце прошлого года. Новое подразделение должно поддерживать создание кластерных инициатив, налаживать взаимодействие с инвесторами и предпринимателями. В середине октября власти региона договорились о содействии в создании промышленно-строительного кластера. 

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#Ульяна Савина#Экономика#Новости УрФО#Кластер#Предприниматели#Сотрудничество#Мебельная фабрика
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