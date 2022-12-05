Два пожара из-за неправильного обустройства печи произошли под Нижним Тагилом

3 декабря в 23.12 пожар случился в садах «Тимирязева». Семья в момент возгорания была в доме, там они топили печь. Через какое-то время увидели, что в области потолка образовалось задымление.
В результате пожара сгорела кровля, чердак стены и домашнее имущество. Об этом сообщает Отдел надзорной деятельности Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа.
Предварительно установлено, что пожар случился из-за неправильного устройства печи и дымохода. 6 человек из пожарно-спасательного отряда потушили пламя.
А на следующий день, 4 декабря в 06.14 пожар случился по ул. Долинная. В результате оказалась повреждена кровля, чердак, стены и имущество в бане.
Накануне вечером, перед ЧП, семья топила баню. Утром члены семьи пробудились от шума с улицы и увидели, что баня горит. Причиной ЧП послужило также неправильное устройство печи. По факту случившегося проводится проверка.