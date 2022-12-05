Экономический кризис 1991 года: как внепланово рухнула плановая экономика

Политическая катастрофа распада СССР повлекла крутое пике экономики, рассыпавшейся на глазах из-за накопленных десятилетиями системных проблем. С другой стороны, иногда проще построить новое на обломках старого — так во многом и произошло, когда мощную базу экономики СССР сделали эффективнее с помощью рыночных механизмов и интеграции в мировой рынок.
Потеря сбережений
1991 год стал для нашей страны переломным в экономике. За годы застоя люди привыкли к размеренной жизни и относительному благополучию.
Граждане Советского Союза всегда старались иметь «кубышку» про запас, будь то деньги на сберкнижке или наличные в комоде. Копили на крупные покупки: мебель, бытовую технику, ковры или на отпуск. А кто-то откладывал с зарплаты на автомобиль, предварительно записавшись на очередь.
И вдруг люди лишились практически всех своих накоплений. Физически деньги имелись, но практически от них стало мало толку.
Три дня на обмен
В январе 1991-го грянула денежная реформа. Президент СССР Михаил Горбачев подписал Указ об изъятии из обращения и обмене 50- и 100-рублевых банкнот образца 1961 года на новые. На обмен отводилось всего три дня. Он начался 23 января, а официально объявлено об этом стало 22-го в 21 час, когда все учреждения были закрыты. И к тому же ограничивалась сумма до 1000 рублей на одного человека. Одновременно была ограничена сумма наличных денег, доступных для снятия в Сберегательном банке — не более 500 рублей в месяц на одного вкладчика. На последних страницах паспорта сотрудники сберкасс делали отметки о снятых со вкладов суммах. Стали создаваться полукриминальные схемы обналичивания или обмена денег.
Правительство преследовало цель изъять из обращения излишки денег. Населению же дали более понятное объяснение: нужно «прижать» черный рынок. Но по факту такие действия лишь подорвали доверие населения к властям.
Повышение цен
Непопулярные реформы, проводимые Правительством, на этом не закончились. Со 2 апреля 1991 года в стране официально объявили о повышении цен. На ряд социально значимых товаров и услуг их нельзя было увеличивать более чем на 20-24 процента. Но на все остальное они становились свободными. Повсеместное подорожание обесценило оставшиеся у населения деньги фактически в три — четыре раза.
Цены продолжали расти, и к декабрю падение реальных доходов оценивалось примерно в семь-восемь раз. Люди, у которых в начале года было достаточно средств, чтобы полностью сменить обстановку квартиры, к концу года оказались нищими. То, что происходило, напоминало сумасшедшие качели.
Можно ли было смягчить удар, провести реформу не столь радикально? Наверное, но времени уже не оставалось.
На рыночных рельсах
Прежняя экономическая модель перестала быть эффективной. К девяностым годам плановая экономика Советского Союза пришла с катастрофическим расхождением денежной массы и количества товаров. Денег у населения слишком много. А товаров в стране — слишком мало. Отсюда огромный дефицит, бесконечные очереди, талонная система распределения необходимых в повседневной жизни продуктов. И все более растущее недовольство граждан. Из-за дефицита сигарет прокатилась волна «табачных бунтов» — останавливалась работа фабрик и даже уборочная кампания в сельском хозяйстве.
Поэтому власти страны провели несколько реформ, направленных на то, чтобы перевести экономику с плановых на рыночные рельсы и привести количество денег и товара в соответствие. Пришлось «резать по-живому».
Торгуют все
Жители СССР тяжело переживали слом привычного уклада жизни. Раньше каждый знал, что у него есть дом, работа, зарплата, гарантированный отпуск — вся жизнь шла по единому сценарию. И вдруг оказалось, что стабильности нет. Что о своем будущем надо заботиться самим, ни на кого не надеясь.
Но, когда шок прошел, люди начали встраиваться в новую экономическую реальность. После Указа Президента Бориса Ельцина «О свободе торговли», подписанного 30 января 1992 года, расцвела частная торговля, она больше не считалась спекуляцией. Не нужно было бояться рейдов правоохранительных органов, уголовных дел и лишения свободы. Граждане стали выезжать в ближайшие страны: Польшу, Китай, Турцию не по туристической путевке, а с коммерческим интересом. Физические лица могли свободно ввозить товар на сумму до $5000, а для торговли на рынке не требовалось регистрироваться как предприниматель — только уплатить небольшой сбор. «Челноки» в широченных баулах везли одежду, обувь, косметику — все, что пользовалось спросом, тем самым насыщая рынок и удовлетворяя потребности сограждан.
Торговля стала клиентоориентированной. Больше ни один продавец не смотрел на покупателя свысока, ведь у последнего появилась возможность выбора. Не случайно в объявлениях о поиске продавцов часто звучала фраза «Без опыта работы в советской торговле»
Рыночная экономика и свобода торговли искоренили дефицит — востребованные товары теперь в любых количествах завозились из-за рубежа. Длинные очереди и пустые полки в магазинах ушли в прошлое. Другой стороной стала гиперинфляция — в магазинах было все, но цены росли каждый день, и прежней зарплаты могло хватить всего на один поход за продуктами.
А в октябре 1992 года начался масштабный процесс приватизации государственной собственности. Зарождался новый для постсоветской России класс крупных бизнесменов.
Толчок к развитию экономики
Несмотря на то, что экономический кризис больно ударил по кошелькам простых людей, он дал серьезный толчок к развитию экономики страны.
— Экономика перешла на новый этап, став рыночной, но на базе мощной советской инфраструктуры.
— Страна тесно интегрировалась в мировую экономику и стать ее важнейшим игроком.
— Больше не было планов по производству, предприятия стали ориентироваться на спрос.
— Свобода торговли ликвидировала дефицит — востребованные товары беспрепятственно завозились и насыщали спрос.
— Граждане страны научились полагаться не на государство, а на самих себя.
— Начал формироваться класс предпринимателей, развиваться бизнес.
— Возникла здоровая конкуренция, от которой выиграли потребители.