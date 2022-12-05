Экс-сотрудница полиции в Нижнем Тагиле обвиняется в дискредитации ВС РФ

В сентябре 2022 года, незадолго до объявления частичной мобилизации, женщина посетила несколько учебных учреждений Нижнего Тагила. Там она общалась со студентами о том, как не попасть в армию. Женщина рассказывала, что якобы всех новобранцев без подготовки сразу после призыва отправят в зону СВО в Украине. При этом ранее власти неоднократно заявляли, что солдаты, проходящие срочную службу, в зону специальной военной операции направляться не будут.