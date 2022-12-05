Экс-сотрудница полиции в Нижнем Тагиле обвиняется в дискредитации ВС РФ

Тагильчанка Анастасия Лобанова (фамилия изменена) ранее работала в комиссии по делам несовершеннолетних в Нижнем Тагиле, сообщает источник редакции. После увольнения она стала работать в юрфирме, где предлагала получить военный билет без службы в вооруженных силах России за 100-150 тысяч рублей.
Я помогу остаться дома, не служить ни в армии, ни в спецоперации на Украине. Законно, без взяток, без каких-либо последствий, — утверждает женщина в своих постах.
В сентябре 2022 года, незадолго до объявления частичной мобилизации, женщина посетила несколько учебных учреждений Нижнего Тагила. Там она общалась со студентами о том, как не попасть в армию. Женщина рассказывала, что якобы всех новобранцев без подготовки сразу после призыва отправят в зону СВО в Украине. При этом ранее власти неоднократно заявляли, что солдаты, проходящие срочную службу, в зону специальной военной операции направляться не будут.
По данным правоохранителей, женщина запугивала и вводила в заблуждение призывников и их родителей, а также озвучивала недостоверную информацию о ходе СВО с целью привлечения клиентов в свою фирму.
В распоряжение редакции попала аудиозапись разговора Анастасии с потенциальным клиентом. Мужчина обратился за помощью для своего сына-студента. Чтобы в мае 2023 года вопрос с военным билетом был решен, женщина озвучила ряд условий:
Я смогу помочь, но вам нужно уже сейчас начать работать. Нам с вами нужно несколько заболеваний непризывных наработать, на это нужно время, сами понимаете. Один врач в отпуске, к другому прием через месяц… Одному мальчику у нас хватило трех специалистов… Вы в первую очередь как начнете со мной работать, поедете в Нижнюю Туру к неврологу, который вам поставит непризывное заболевание. Может быть, вам вообще его одного хватит, это полторы тысячи за прием. Там у меня врач работает, он невролог, он бывший военный врач и работал раньше в военкомате.
В беседе с потенциальным клиентом свои юридические услуги женщина называет законными и объясняет, что никаких проблем с правоохранителями у клиентов не будет, поскольку работать они будут с настоящими врачами в различных платных клиниках. Для убедительности женщина озвучивает, что ранее являлась сотрудником правоохранительных органов.
Все делаю абсолютно законно, сама я старший лейтенант юстиции, я просто больше не работаю в полиции. Так что никаких проблем не будет, все законно. Если военкомат при наличии наших справок дает повестку на отправку, мы выходим в суд и все снимаем. К вам никто не заявится…
Среди медицинских организаций, куда по ее протекции будут направлены на обследование призывники, учреждение и в Нижней Туре:
Там 3000 непризывных заболеваний, не может быть, чтобы не было никаких заболеваний, ну хотя бы гипертонии 1 степени… Вы же ни каких-то подпольных врачей будете проходить. Поедете в Тетюхинский центр, поедете в Нижнюю Туру. Все на основании здоровья… Оплату сразу при заключении договора, налом или мне на карту, по предоплате, потому что я оплачиваю врачей, врачи работают по предоплате.
Мужчина уточнил, отправляют ли призывников в зону специальной военной операции. Анастасия подтвердила этот факт:
Отправляют (в зону СВО — прим. ред.), я даже как бывший сотрудник знаю. Не дают даже время на подготовку. Если у нас в школе милиции закрывали на 4-6 месяцев на подготовку, то сейчас даже стрельбы выучить не дают или самбо. Отправляют.
Сейчас именно за распространение ложных данных о ходе СВО женщина ожидает суда: Лобанову привлекают к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации.
Помимо суда над самой юристкой, со стороны правоохранительных органов идет проверка медицинских работников, к которым направляла призывников ее юридическая фирма. Попали во внимание военкомата и клиенты экс-полицейской, которые платили за консультацию по получению военных билетов.
Ранее в Нижнем Тагиле горожан неоднократно привлекали к ответственности за дискредитацию ВС РФ: под суд попадали коммунист Владимир Желиба, художница Алиса Горшенина, кладовщик одного из предприятий и бывший журналист.
Сейчас жители Нижнего Тагила дискутируют об инициативе работника «Уралвагонзавода», предложившего отправить зарплату за один день работы в пользу участников СВО. Оборонное предприятие и ранее не раз отличалось подобными инициативами: в годы Великой Отечественной войны тагильчане помогали фронту не только танками, но и гуманитарными посылками.