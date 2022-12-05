«Горячая линия» по выбору новогодних подарков заработала в Нижнем Тагиле

Специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы качества и безопасности детских товаров, в том числе одежды, обуви, игрушек и детского питания. Также можно получить консультацию по выбору карнавального костюма или сладкого подарка. Консультанты также помогут оформить претензию в адрес продавца при необходимости, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

Обратиться на горячую линию жители Нижнего Тагила могут по телефону 8 (912) 642-06-23. Она работает в будние дни с 08:30 до 17:00.