Григорий Лепс сорвал концерт и подрался с посетителем клуба в Санкт-Петербурге

Известно, что сперва певец бросил петь песню «Самый лучший день» на середине, после чего ушел со сцены. После певец оправдался, сказав, что тогда почувствовал себя нехорошо, сообщает «Московский Комсомолец».
После, как утверждает издание Baza, Лепс вместе со своим представителем отправился пришел в одно из ночных заведений на Московском проспекте в Санкт-Петербурге. Там он подрался с посетителем из-за игры в нарды. Предположительно известно, что Лепс хотел в них поиграть на деньги, а его оппонент — отказал ему.
Издание отмечает, что пострадавшему 39 лет, у него сломан нос. Он написал заявление в полицию.
В заявлении он указал, что вечер проходил хорошо до тех пор, пока Лепс не предложил ему сыграть в нарды на 10 тысяч долларов. После, как утверждает пострадавший, певец стал показывать ему пачку денег. Но мужчине не хотелось играть на деньги.
Далее, за отказ, как утверждает участник конфликта, он получил от музыканта оплеуху, которая переросла в драку.