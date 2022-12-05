Григорий Лепс сорвал концерт и подрался с посетителем клуба в Санкт-Петербурге

В заявлении он указал, что вечер проходил хорошо до тех пор, пока Лепс не предложил ему сыграть в нарды на 10 тысяч долларов. После, как утверждает пострадавший, певец стал показывать ему пачку денег. Но мужчине не хотелось играть на деньги.